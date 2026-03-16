Не только Стамбул и Анталия: два направления Турции, удивляющие туристов

Побережье Бодрума в Турции.

Каждый год миллионы туристов направляются в Турцию по привычному маршруту: Стамбул, Анталия, побережье и отели "все включено". Они даже не представляют, что в стране есть места с гораздо более древней историей и совсем другой атмосферой. Один из примеров — Каппадокия с пещерными городами, другой — Бодрум, древний порт на Эгейском море, где раньше располагалось одно из семи чудес света.

Кухня Каппадокии

Каппадокия удивляет даже едой. Местная кулинария здесь тесно переплетена с древними анатолийскими традициями и старыми техниками приготовления, которые используют глину.

Например, известный тести-кебаб готовят в закрытом глиняном горшке — блюдо медленно тушится, а перед подачей сосуд разбивают. Еще одна классика — маленькие пельмени манты, в которых легко почувствовать и влияние Центральной Азии, и местные ингредиенты.

Рестораны тоже стараются подчеркнуть эту атмосферу. В Seten подают традиционные блюда прямо в пещерном помещении, а рядом есть винный погреб, вырубленный в скале. В Happena делают ставку на панораму долины и региональные рецепты.

Ароматы с историей

В Каппадокии ремесла часто имеют неожиданные корни. Например, парфюмерия.

Во время мастер-классов по изготовлению ароматов в Highlights in Cappadocy рассказывают, что традиция происходит еще с османских времен. Тогда запахи имели символическое значение: очищение, гостеприимство, уважение к гостю.

Ароматы использовали в мечетях и хаммамах — они символизировали духовную чистоту.

Город одного из чудес света

Если Каппадокия буквально вырезана в земле, то Бодрум находится у моря. Когда-то этот город назывался Галикарнас. Он стоит на побережье Эгейского моря и имеет более 3500 лет истории. Здесь родился Геродот — историк, которого часто называют отцом истории.

Задолго до современных яхт и белых вилл Бодрум был важным портом древнего региона Кария.



Галикарнас известен еще и тем, что здесь стоял Мавзолей — одно из семи чудес античного мира.

Его возвели примерно в 353 году до н.э. для правителя Карии Мавсола. Архитектура сочетала греческие, египетские и ликийские элементы, а само сооружение было настолько известным, что слово "мавзолей" происходит именно от его имени.

Позже землетрясения разрушили здание, а часть камня использовали для другого сооружения. Так появился Бодрумский замок Святого Петра, который возвели рыцари-госпитальеры в XV веке. Сегодня здесь работает Музей подводной археологии, где хранятся находки с кораблекрушений и артефакты древней средиземноморской торговли.

Нужна ли виза в Турцию для украинцев

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в Турцию не требуется. Благодаря безвизовому режиму украинцы могут находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней.

Это правило действует как для туристических, так и для краткосрочных деловых поездок.

Какой срок действия загранпаспорта требуется для выезда в Турцию

По правилам Миграционной службы Республики Турция паспорт должен быть действителен еще 60 дней до прекращения безвизового режима, то есть 150 дней для граждан Украины на момент въезда.

Также Миграционная служба Республики Турция сообщает, что Турция принимает украинских туристов с ID картами, паспортами старого образца, биометрическими, удлиненными и выданными по девичьей фамилии.