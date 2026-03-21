Бюджетний відпочинок у Болгарії: ціна за тиждень у готелі "все включено"

Узбережжя Болгарії, куди українці можуть поїхати на відпочинок. Фото: Tripadvisor

В цьому весняному сезоні Болгарія стала одним з тих туристичних напрямків, де можна бюджетно відпочити. При цьому — за відносно невеликі гроші. Важливо, що туди треба їхати до настання високого сезону, тобто, до кінця травня — початку червня.

Про доступні болгарські курорти за системою "все включено" розповіла туроператор Тетяна Іващук в коментарі Новини.LIVE.

Чому відпочивати весною вигідніше

У 2026 році важко вибрати напрямок, де якісний сервіс поєднується з цінами нижче середнього. У березні–травні туристів значно менше, ніж у високий сезон, а адміністрації готелів виставляють тарифи на 20–40 % нижче літніх. Для громадян України найдоцільніше їхати до країн Південної або Південно-Східної Європи: саме тут модель "все включено" представлена найширше.

І не в останню чергу це стосується Болгарії та її золотистих пляжів, де формат All Inclusive не вимагає шалених грошей.

Болгарські курорти, за словами туроператора, навесні пропонують вигідні знижки до початку високого сезону. Найдоступнішими досі залишаються узбережжя топових курортів — Сонячний Берег і Золоті Піски.

"За тиждень відпочинку в чотиризірковому готелі доведеться заплатити до 600 євро за людину. Навесні море ще прохолодне, тому поніжитися під сонцем чи покупатися не вийде. Проте можна замінити пляж оздоровленням і сімейними розвагами", — пояснила експертка.

Найдоступніші пропозиції у Болгарії

Пропозиції від турагентств підтверджують її слова. Можна навіть знайти готелі ще дешевше. Наприклад, найдоступніші варіанти відпочинку в Болгарії, включаючи проїзд автобусом, на 7 днів становить всього 26 304 гривень на двох осіб, тобто приблизно 520 євро.

Найдешевші пропозиції відпочинку у Болгарії. Фото: скриншот

Часті запитання

Який термін дії закордонного паспорта потрібен для в'їзду в Болгарію?

З 1 січня 2025 року Болгарія стала повноправним учасником Шенгенської зони. Громадяни України тепер мають право перебувати на території Болгарії без візи протягом 90 днів у межах 180-денного періоду, відповідно до правил Шенгену.

Для в'їзду потрібно пред'явити біометричний закордонний паспорт, термін дії якого становить щонайменше півроку з моменту перетину кордону. Також необхідно мати медичну страховку та документи, що підтверджують фінансову спроможність.

Чи потрібна віза в Болгарію для українців?

Станом на березень 2026 року громадянам України віза в Болгарію не потрібна. Завдяки безвізовому режиму українці можуть перебувати в країні до 90 днів упродовж 180 днів.

Це правило діє як для туристичних, так і для короткострокових ділових поїздок.