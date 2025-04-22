Что взять с собой на круизный лайнер - советы туристам

Туристка путешествует на круизном лайнере. Фото: Freepik

Известный путешественник призвал пассажиров, которые готовятся к круизному путешествию, не допускать трех ошибок. Казалось бы мелочи, могут сделать вашу невыносимой.

Об этом пишет Daily Express.

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Специалист посоветовал никогда не класть лекарства в зарегистрированный багаж. Багаж могут задержать, перенаправить или, в очень редких случаях, не доставить на круизный лайнер. Если вам станет плохо, никто не сможет в море предоставить вам доступ к вашему чемодану.

Также ни в коем случае нельзя сдавать в багаж на круизном лайнере свой паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Без них вам может отказано в доступе на судно.

Чемодан туриста. Фото: Freepik

Следующее правило будет касаться алкогольных напитков. Многие круизные компании позволяют брать с собой на борт одну или две бутылки вина или шампанского. Однако их не стоит оставлять в багажном отсеке. Они могут разбиться и испортить ваши вещи, а также напитки могут конфисковать.

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