Что взять с собой на круизный лайнер - советы туристам

Эксперт рассказал, что стоит взять с собой на круизный лайнер
Известный путешественник призвал пассажиров, которые готовятся к круизному путешествию, не допускать трех ошибок. Казалось бы мелочи, могут сделать вашу невыносимой.
Об этом пишет Daily Express.
Советы тем, кто планирует путешествие круизным лайнером
Специалист посоветовал никогда не класть лекарства в зарегистрированный багаж. Багаж могут задержать, перенаправить или, в очень редких случаях, не доставить на круизный лайнер. Если вам станет плохо, никто не сможет в море предоставить вам доступ к вашему чемодану.
Также ни в коем случае нельзя сдавать в багаж на круизном лайнере свой паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Без них вам может отказано в доступе на судно.
Следующее правило будет касаться алкогольных напитков. Многие круизные компании позволяют брать с собой на борт одну или две бутылки вина или шампанского. Однако их не стоит оставлять в багажном отсеке. Они могут разбиться и испортить ваши вещи, а также напитки могут конфисковать.
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