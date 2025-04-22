Що взяти із собою на круїзний лайнер — поради туристам

Туристка подорожує круїзним лайнером. Фото: Freepik

Відомий мандрівник закликав пасажирів, які готуються до круїзної подорожі, не допускати трьох помилок. Здавалось би дрібниці, але можуть зробити вашу подорож нестерпною.

Про це пише Daily Express.

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Спеціаліст порадив ніколи не класти ліки в зареєстрований багаж. Багаж можуть затримати, перенаправити або, в дуже рідкісних випадках, не доставити на круїзний лайнер. Якщо вам стане погано, ніхто не зможе в морі надати вам доступ до вашої валізи.

Також в жодному разі не можна здавати в багаж на круїзному лайнері свій паспорт або інші документи, що посвідчують особу. Без них вам може відмовлено в доступі на судно.

Валіза туриста. Фото: Freepik

Наступне правило стосуватиметься алкогольних напоїв. Багато круїзних компаній дозволяють брати із собою на борт одну або дві пляшки вина або шампанського. Проте їх не варто залишати у багажному відсіку. Вони можуть розбитися й зіпсувати ваші речі, а також напої можуть конфіскувати.

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