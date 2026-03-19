Четыре малоизвестных направления Италии, куда стоит поехать этой весной

Город Полиньяно-а-Маре на юге Италии. Фото: Travel off Path

Весенняя Италия снова на пике популярности, но туристы все чаще ищут тихие места без толп и бесконечных очередей. Поэтому в этом сезоне большинство туристов переориентировались из Рима и Венеции на менее известные места. И таких направлений как минимум четыре.

Новые маршруты сделали эти локации более доступными, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Бари и немного Апулии

Бари — портовый город на Адриатике, который часто просто игнорируют. А зря, потому что старый город здесь красивый, узкий, с арками, балконами и ощущением, что ты где-то не в туристической Италии, а в чьем-то дворе.

Главная "фишка" — локальная паста орекьетте, которую буквально лепят на улицах. И еще базилика Святого Николая - место не только для верующих, но и просто для тех, кто любит старую шедевральную архитектуру.

Еще отсюда легко выбраться дальше, в Полиньяно-а-Маре (скалы и бухты), Монополи (порт и старые церкви) и Альберобелло с его странными домиками-трулли.

Катания и восток Сицилии

Катания выглядит немного хаотично, но этот город является настоящей, а не туристической Италией. В центре находится площадь с собором и лавовым слоном, символом города. Дальше есть замок Урсино, римский театр и много монастырей.

А вот с морем здесь не идеально. Пляжи возле города грязные и необустроенные. Но в 40 минутах езды на машине, уже есть прекрасные пляжи в Джардини-Наксос или в Таормине с видом на вулкан Этна.

Ольбия и север Сардинии

Ольбия сама по себе не очень туристическая, это маленький обычный город. Но рядом находится много более замечательных мест. Например, Коста-Смеральда с ее белыми пляжами и прозрачной водой, которые выглядят почти нереально.

Если есть время, стоит поехать еще дальше: в город Палау или острова Ла-Маддалена. Там уже почти дикая природа и вода, которая выглядит как фильтр в инстаграме.

Палермо и окрестности

Знаменитый город Палермо считается довольно шумным и немного хаотичным в архитектуре. Здесь намешано все: и арабские влияния, и норманнская архитектура, и барокко.

Можно без преувеличения сказать, что улицы города сами по себе уже как музей под открытым небом. Плюс оттуда удобно выезжать на пляжи Монделло или в Чефалу. Или спланировать путешествие в еще одну открытку Сицилии, Монреале - для тех, кто хочет увидеть что-то действительно масштабное.

Что еще интересно знать украинцам

Ежегодно миллионы туристов направляются в Турцию по привычному маршруту: Стамбул, Анталия, побережье и отели "все включено". Они даже не представляют, что в стране есть места с гораздо более древней историей и совсем другой атмосферой. Один из примеров — Каппадокия с пещерными городами, другой — Бодрум, древний порт на Эгейском море, где раньше располагалось одно из семи чудес света.

Путешественники обычно составляют маршруты в известные европейские столицы: Париж, Лондон или Амстердам. Однако именно в менее известных городах ЕС можно увидеть аутентичную атмосферу. Европейские столицы давно стали визитками путешествий, но другие города дарят не меньше впечатлений.

Частые вопросы

Что нужно украинцам для въезда в Италию в марте 2026 года?

Для въезда в Италию необходимо иметь биометрический загранпаспорт, действительный более 180 дней с даты въезда и страховку.

Как туристы, украинцы могут находиться в Италии 90 дней в полугодии. С сентября 2022 года итальянские власти ввели въездные визы для владельцев обычных (небиометрических) загранпаспортов, внутренних паспортов или детей со свидетельствами о рождении. Эти визы оформляются в итальянских дипломатических учреждениях.

Как добраться из Украины в Италию

Несмотря на закрытое небо, украинцы могут достаточно легко добраться в Италию из аэропортов ближайших к Украине стран-соседей.

Например, большое количество рейсов регулярно отправляется из столицы Молдовы Кишинева. Также из Польши или Венгрии можно легко добраться до Италии рейсами бюджетных авиакомпаний Ryanair или Wizz Air, которые отправляются в Италию несколько раз в сутки.