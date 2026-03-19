Чотири маловідомі напрямки Італії, куди варто поїхати цієї весни

Місто Поліньяно-а-Маре на півдні Італії. Фото: Travel off Path

Весняна Італія знову на піку популярності, але туристи дедалі частіше шукають тихі місця без натовпів і нескінченних черг. Тому в цьому сезоні більшість туристів переорієнтувалися з Рима та Венеції на менш відомі місця. І таких напрямків щонайменше чотири.

Нові маршрути зробили ці локації доступнішими, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Барі і трохи Апулії

Барі — портове місто на Адріатиці, яке часто просто ігнорують. А дарма, бо старе місто тут щільне, вузьке, з арками, балконами і відчуттям, що ти десь не в туристичній Італії, а в чиємусь дворі.

Головна "фішка" — локальна паста орек’єтте, яку буквально ліплять на вулицях. І ще базиліка Святого Миколая — місце не лише для віруючих, а й просто для тих, хто любить стару шедевральну архітектуру.

Ще звідси легко вибратись далі, у Поліньяно-а-Маре (скелі й бухти), Монополі (порт і старі церкви) та Альберобелло з його дивними будиночками-труллі.

Катанія і схід Сицилії

Катанія виглядає трохи хаотично, але це місто є справжньою, а не туристичною Італією. В центрі знаходиться площа з собором і лавовим слоном, символом міста. Далі — замок Урсіно, римський театр та багато монастирів.

А ось з морем тут не ідеально. Пляжі біля міста брудні та необлаштовані. Але за 40 хвилин машиною, вже є чудові пляжі в Джардіні-Наксос чи в Таорміні з видом на вулкан Етна.

Ольбія і північ Сардинії

Ольбія сама по собі не дуже туристична, це маленьке звичайне місто. Але поруч знаходиться багато більш чудових місць. Наприклад, Коста-Смеральда з її білими пляжами та прозорою водою, які виглядають майже нереально.

Якщо є час, варто поїхати ще далі: в місто Палау чи острови Ла-Маддалена. Там вже майже дика природа і вода, яка виглядає як фільтр в інстаграмі.

Палермо і околиці

Знамените місто Палермо вважається доволі шумним і трохи хаотичним в архитектурі. Тут намішано все: і арабські впливи, і норманська архітектура, і бароко.

Можна без перебільшення сказати, що вулиці міста самі по собі вже як музей просто неба. Плюс звідти зручно виїжджати на пляжі Монделло чи у Чефалу. Чи спланувати подорож до ще однієї листівкі Сицилії, Монреале — для тих, хто хоче побачити щось дійсно масштабне.

Кожного року мільйони туристів прямують у Туреччину за звичним маршрутом: Стамбул, Анталія, узбережжя та готелі "все включено". Вони навіть не уявляють, що в країні є місця з набагато давнішою історією та зовсім іншою атмосферою. Один із прикладів — Каппадокія з печерними містами, інший — Бодрум, стародавній порт на Егейському морі, де раніше розташовувалося одне з семи чудес світу.

Мандрівники зазвичай складають маршрути до відомих європейських столиць: Парижа, Лондона або Амстердама. Проте саме в менш відомих містах ЄС можна побачити автентичну атмосферу. Європейські столиці давно стали візитівками подорожей, але інші міста дарують не менше вражень.

Часті питання

Що потрібно українцям для в’їзду в Італію у березні 2026?

Для в'їзду в Італію необхідно мати біометричний закордонний паспорт, дійсний більше ніж 180 днів із дати в’їзду та страховка.

Як туристи, українці можуть перебувати в Італії 90 днів у півріччі. З вересня 2022 року італійська влада ввела в’їзні візи для власників звичайних (небіометричних) закордонних паспортів, внутрішніх паспортів або дітей зі свідоцтвами про народження. Ці візи оформляються в італійських дипломатичних установах.

Як дістатися з України до Італії

Попри закрите небо, українці можуть досить легко дістатися до Італії з аеропортів найближчих до України країн-сусідів.

Наприклад, велика кількість рейсів регулярно відправляється зі столиці Молдови Кишинева. Також з Польщі чи Угорщини можна легко дістатися до Італії рейсами бюджетних авіакомпаній Ryanair або Wizz Air, які вирушають до Італії кілька разів на добу.