Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Відпочинок на Великдень за кордоном: 4 найкращі напрямки

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 22:02
Літак пролітає над будинками. Фото: Unsplash

Великодні свята все ближче, тож деякі українці вже планують свій відпочинок. Для когось Великдень — чудова нагода зустрітися у тісному колі сім'ї. Для інших —причина змінити сірий пейзаж на сонячні прогулянки біля моря, поїхавши за кордон

Видання Which склало список міст, які можна буде відвідати за максимально вигідними цінами у квітні, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Мармарис 

null
Вид на одне із узбережь у Туреччині. Фото: Unsplash

Курорте місто у Туреччині ідеально підходить тим, хто полюбляє ніжитися на сонці: у квітні температура тут сягає позначки 25°C, а на пляжах є теплий золотавий пісок. Відпочинок тут обійдеться у 689 євро (34 656 гривень) за одну людину. 

Краків

null
Вид на собори та будівлі у польскому Кракові. Фото: Unsplash

У квітні температура повітря у цьому місті ще прохолодна, однак ви можете цього й не помітити, адже будете як зачаровані блукати сучасними вулицями із середньовічної архітектурою. Семиденний пакетний тур до Кракова, як пишуть експерти Witch, коштуватиме приблизно 727 євро (36 568 гривень).

Албуфейра

null
Відпочивальники на морському узбережжі. Фото: Unsplash

Місто на мальовничому узбережжі Атлантичного океану зачаровує туристів як міським відпочинком, так і чудовими пляжними зонами для тих, хто полуюбляє відпочивати наодинці. Мандрівникам варто зазирнути й у Старе місто з брукованими вуличками, з багатьма магазинами та ресторанами, а також музеями, які варто відвідати. Одній людині на 7 днів має вистачити 738 євро (37 121 гривень), щоб насолодитися красою цього міста.  

Прага

null
Вид на Карлів міст у Празі. Фото: УНІАН

За 7 днів перебування у чеській столиці українці заплатять приблизно 871 євро (43 811 гривень). Тут можна насолодитися готичною та ренесансною архітектурою.

Дубровнік

null
Одна з туристичних локацій у місті Дубровник. Фото: Pexels

Тут українцям запропонують милуватися чудовим узбережжям та відвідати місця зйомок культового серіалу "Ігри престолів". На Великдень температура повітря у Дубровніку має бути 14°C, тож прогулянки містом будуть комфортними. Орієнтовна вартість пакетного туру на 7 днів становить близько 921 євро (46 326 гривень). 

Раніше ми розповідали, які місця в Італії варто відвідати туристам цієї весни. Мандрівники усе частіше обирають для відпочинку тихі місця, де мало людей. Ще писали про 5 європейських міст, що дивують туристів. Вони є менш відомими за Париж чи Лондон, однак досі зберігають свою автентичність. 

Часті питання

Коли самі дешеві квитки на літак?

Дешеві квитки на літак можна купити за 2 — 4 місяці до запланованої мандрівки. Бронювати місця найкраще з вівторка по четвер. Натомість починаючи з п'ятниці квитки, як правило, дорожчають. 

Як літати лоукостом?

Щоб знайти справді вигідний рейс, варто планувати подорож заздалегідь. Не варто купувати квитки наперодні свят, вихідних чи в період відпусток. Найкращий варіант — бронювати рейси у будні дні, а в подорож брати лише ручну поклажу. 

туристи відпочинок подорож Великдень ціни квитки
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації