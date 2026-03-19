Відпочинок на Великдень за кордоном: 4 найкращі напрямки

Великодні свята все ближче, тож деякі українці вже планують свій відпочинок. Для когось Великдень — чудова нагода зустрітися у тісному колі сім'ї. Для інших —причина змінити сірий пейзаж на сонячні прогулянки біля моря, поїхавши за кордон.

Видання Which склало список міст, які можна буде відвідати за максимально вигідними цінами у квітні, передає Новини.LIVE.

Мармарис

Курорте місто у Туреччині ідеально підходить тим, хто полюбляє ніжитися на сонці: у квітні температура тут сягає позначки 25°C, а на пляжах є теплий золотавий пісок. Відпочинок тут обійдеться у 689 євро (34 656 гривень) за одну людину.

Краків

У квітні температура повітря у цьому місті ще прохолодна, однак ви можете цього й не помітити, адже будете як зачаровані блукати сучасними вулицями із середньовічної архітектурою. Семиденний пакетний тур до Кракова, як пишуть експерти Witch, коштуватиме приблизно 727 євро (36 568 гривень).

Албуфейра

Місто на мальовничому узбережжі Атлантичного океану зачаровує туристів як міським відпочинком, так і чудовими пляжними зонами для тих, хто полуюбляє відпочивати наодинці. Мандрівникам варто зазирнути й у Старе місто з брукованими вуличками, з багатьма магазинами та ресторанами, а також музеями, які варто відвідати. Одній людині на 7 днів має вистачити 738 євро (37 121 гривень), щоб насолодитися красою цього міста.

Прага

За 7 днів перебування у чеській столиці українці заплатять приблизно 871 євро (43 811 гривень). Тут можна насолодитися готичною та ренесансною архітектурою.

Дубровнік

Тут українцям запропонують милуватися чудовим узбережжям та відвідати місця зйомок культового серіалу "Ігри престолів". На Великдень температура повітря у Дубровніку має бути 14°C, тож прогулянки містом будуть комфортними. Орієнтовна вартість пакетного туру на 7 днів становить близько 921 євро (46 326 гривень).

Часті питання

Коли самі дешеві квитки на літак?

Дешеві квитки на літак можна купити за 2 — 4 місяці до запланованої мандрівки. Бронювати місця найкраще з вівторка по четвер. Натомість починаючи з п'ятниці квитки, як правило, дорожчають.

Як літати лоукостом?

Щоб знайти справді вигідний рейс, варто планувати подорож заздалегідь. Не варто купувати квитки наперодні свят, вихідних чи в період відпусток. Найкращий варіант — бронювати рейси у будні дні, а в подорож брати лише ручну поклажу.

