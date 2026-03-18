Туристам розповіли, у які години найкраще купувати авіаквитки

Літак із трапом на злітній смузі. Фото: Новини.LIVE

Ті українці, для кого подорожі є невід'ємною частиною життя, знають: ціни на авіаквитки можуть змінюватися кілька разів на день. На вартість може впливати, наприклад, погода, день тижня і навіть час вильоту. Але туристи з досвідом знають, коли можна придбати квиток значно дешевше.

Про один із таких секретів журналістам Mirror розповів підприємець Джеймі Фрейзер, передає Новини.LIVE.

Коли авіаквитки дешевші

Чоловік пояснив, що авіакомпанії відслідковують моменти, коли попит на квитки зростає й підвищують ціни, коли бачать ажіотаж на тому чи іншому маршруті.

"Більшість людей шукають авіаквитки насамперед вранці, попиваючи каву, але саме в цей час усі інші роблять так само", — каже він.

Фрейзер переконує, що за квиток на літак можна не переплачувати, якщо бронювати політ у певний часовий проміжок. За його словами, він завжди це робить о 02:48, а квитки на літак шукає між 20:00 та 14:00.

"Найдешевший час для бронювання — зазвичай рано-вранці, близько 02:48, коли набагато менше людей шукають квитки, і системи ціноутворення авіакомпаній оновлюються за ніч", — розповів Фрейзер.

Він також додав, що бронювати квитки можна й ввечері. Наприклад, якщо зробити це з 20 до 22:00, то на тікетах можна заощадити майже 5%.

Фрейзер також порадив мандрівникам налаштувати сповіщення про ціни від різних авіакомпаній та бути гнучкими, плануючи подорожі: звертати увагу не на одну, а на кілька авіакомпаній, дати та найближчі летовища.

Що ще варто знати

Часті питання

Коли падають ціни на авіаквитки?

Якщо ви хоче полетіти за кордон, то купувати квитки краще завчасно. Варто розуміти, що чим ближче дата вильоту, то вищі ціни. Найкращий варіант — бронювати квитки за 2 — 4 місяці до вильоту.

В які дні дешеві авіаквитки?

Як правило, ціни на квитки є найнижчими у вівторок, середу та четвер. Натомість з п'ятниці квитки починають дорожчати через наближення вихідних. Також можна слідкувати за акціями від лоукостерів: вони часто влаштовують різні акції для пасажирів, розпродуючи квитки за дуже низькими цінами.