Туристам рассказали, в какие часы лучше всего покупать авиабилеты

Самолет с трапом на взлетной полосе. Фото: Новости.LIVE

Те украинцы, для кого путешествия являются неотъемлемой частью жизни, знают: цены на авиабилеты могут меняться несколько раз в день. На стоимость может влиять, например, погода, день недели и даже время вылета. Но туристы с опытом знают, когда можно приобрести билет значительно дешевле.

Об одном из таких секретов журналистам Mirror рассказал предприниматель Джейми Фрейзер, передает Новини.LIVE.

Когда авиабилеты дешевле

Мужчина объяснил, что авиакомпании отслеживают моменты, когда спрос на билеты растет и повышают цены, когда видят ажиотаж на том или ином маршруте.

"Большинство людей ищут авиабилеты прежде всего утром, попивая кофе, но именно в это время все остальные делают так же", — говорит он.

Фрейзер утверждает, что за билет на самолет можно не переплачивать, если бронировать полет в определенный временной промежуток. По его словам, он всегда это делает в 02:48, а билеты на самолет ищет между 20:00 и 14:00.

"Самое дешевое время для бронирования — обычно рано утром, около 02:48, когда гораздо меньше людей ищут билеты, и системы ценообразования авиакомпаний обновляются за ночь", — рассказал Фрейзер.

Он также добавил, что бронировать билеты можно и вечером. Например, если сделать это с 20 до 22:00, то на тикетах можно сэкономить почти 5%.

Фрейзер также посоветовал путешественникам настроить оповещения о ценах от различных авиакомпаний и быть гибкими, планируя путешествия: обращать внимание не на одну, а на несколько авиакомпаний, даты и ближайшие аэропорты.

Что еще стоит знать

Частые вопросы

Когда падают цены на авиабилеты?

Если вы хочет полететь за границу, то покупать билеты лучше заблаговременно. Стоит понимать, что чем ближе дата вылета, тем выше цены. Лучший вариант — бронировать билеты за 2 — 4 месяца до вылета.

В какие дни дешевые авиабилеты?

Как правило, цены на билеты являются самыми низкими во вторник, среду и четверг. Зато с пятницы билеты начинают дорожать из-за приближения выходных. Также можно следить за акциями от лоукостеров: они часто устраивают различные акции для пассажиров, распродавая билеты по очень низким ценам.