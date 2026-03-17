Украинцам назвали страны, которые ошибочно считаются опасными

Люди на одном из рынков во Вьетнаме. Фото: Pexels

Стереотипы часто влияют на решение туристов относительно стран, куда они хотели бы поехать. К тому же, есть и другие нежелательные факторы, которые могут стать причинами отказа от поездки в ту или иную часть света. Беспокоиться из-за безопасности, конечно, правильно, но некоторые страны зря попадают в списки опасных.

О трех странах, в которые туристы ошибочно боятся ехать, рассказал туристический портал Travel Off Path, передает Новини.LIVE.

Вьетнам

Для некоторых людей эта страна еще может ассоциироваться с войной в джунглях в 1970 годах. Но сейчас Вьетнам — мирная страна с 1 уровнем безопасности. Население страны очень гостеприимно относится к туристам, поэтому если когда-то сомневались в путешествии во Вьетнам - о сомнениях нужно забыть.

Руанда

Современная Руанда считается одной из самых безопасных и чистых стран на всем африканском континенте. Столицу Руанды Кигали часто сравнивают с Сингапуром, из-за безупречной чистоты на улицах.

Единственный минус — страна граничит с Демократической Республикой Конго, где часто идут вооруженные конфликты. Из-за такого соседства внутренние районы Руанды находятся под тщательной охраной.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит отдохнуть на Бали в 2026 году. Например, туристическая виза в 2026 году стоит 35 евро (1 773 гривен). Еще писали о бюджетных курортах в Египте. Известно, сколько стоит провести там отпуск.

Сальвадор

В свое время в этой стране произошел самый радикальный поворот в сфере безопасности в современной истории: лидер государства Наиб Букеле, введя чрезвычайное положение, посадил более 100 000 членов преступных группировок. Из-за этого уровень убийств в стране упал на 98%. Поэтому Сальвадор является вполне безопасным для туристов.

Частые вопросы

Как выехать во Вьетнам для украинцев?

Тем украинцам, которые планируют поездку во Вьетнам, придется оформить визу. Она стоит от 25 до 50 долларов в 2026 году. Чтобы получить визу надо подать пакет документов, среди которых паспорт, заполненную анкету, фотографию.

Нужна ли виза в Руанду для украинцев

Да, без визы граждане Украины не смогут въехать на территорию Руанды. Туристы могут приобрести однократную визу, которая стоит от 100 долларов. Также существует национальная виза, за которую платят от 50 долларов.