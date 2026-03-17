Українцям назвали країни, які помилково вважаються небезпечними

Українцям назвали країни, які помилково вважаються небезпечними

Дата публікації: 17 березня 2026 21:06
Українцям назвали країни, які помилково вважаються небезпечними
Люди на одному з ринків у В'єтнамі. Фото: Pexels

Стереотипи часто впливають на рішення туристів щодо країн, куди вони хотіли б поїхати. До того ж, є й інші небажані фактори, які можуть стати причинами відмови від поїздки в ту чи іншу частину світу. Непокоїтися через безпеку, звісно, правильно, але деякі країни дарма потрапляють у списки небезпечних. 

Про три країни, в які туристи помилково бояться їхати, розповів туристичний портал Travel Off Path, передає Новини.LIVE.

В'єтнам

Для деяких людей ця країна ще може асоціюватися з війною у джунглях у 1970 роках. Та наразі В'єтнам — мирна країна з 1 рівнем безпеки. Населення країни дуже гостинно ставиться до туристів, тож якщо колись сумнівалися у подорожі до В'єтнаму — про сумніви потрібно забути. 

Руанда

Сучасна Руанда вважається однією з найбезпечніших і найчистіших країн на всьому африканському континенті. Столицю Руанди Кігалі часто порівнюють з Сингапуром, через бездоганну чистоту на вулицях.

Єдиний мінус — країна межує з Демократичною Республікою Конго, де часто точаться збройні конфлікти. Через таке сусідство внутрішні райони Руанди перебувають під ретельною охороною.

Сальвадор 

Свого часу у цій країні стався найрадикальніший поворот у сфері безпеки в сучасній історії: лідер держави Наїб Букеле, запровадивши надзвичайний стан, ув'язнив понад 100 000 членів злочинних угруповань. Через це рівень вбивств у країні впав на 98%. Тож Сальвадор є цілком безпечним для туристів.

Як виїхати у В'єтнам для українців?

Тим українцям, які планують поїздку до В’єтнаму, доведеться оформити візу. Вона коштує від 25 до 50 доларів у 2026 році. Щоб отримати візу треба подати пакет документів, серед яких паспорт, заповнену анкету, фотографію.

Чи потрібна віза в Руанду для українців

Так, без візи громадяни України не зможуть в'їхати на територію Руанди. Туристи можуть придбати одноразову візу, яка коштує від 100 доларів. Також існує національна віза, за яку платять від 50 доларів. 

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

