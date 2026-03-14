В ОАЭ за одно видео могут оштрафовать на 54 000 долларов за одно видео

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В ОАЭ штрафуют туристов на 54 000 долларов за одно нарушение

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 19:45
Человек с фотоаппаратом. Фото: Unsplash

В Объединенных Арабских Эмиратах будут усиленно контролировать публикацию населением видео и распространение информации о ситуации с безопасностью в регионе. Недавно в Дубае под арестом уже оказалась группа иностранцев, которых считают причастными в съемке или распространении кадров ракетных атак.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Новини.LIVE.

Реклама
Подробнее о наказании для туристов

Одним из задержанных оказался 60-летний турист из Лондона. Он был задержан полицией из-за того, что снял на видео момент ракетного удара. По словам мужчины, он удалил видео сразу после замечания, однако правоохранители все равно начали расследование.

Как пишет The Times, местные законы являются достаточно суровыми для тех, кто их нарушает. Так, людям грозит

  • до 2 лет заключения;
  • штраф до 200 000 дирхамов (около 54 000 долларов);
  • обязательная депортация для иностранцев.

При этом проблемы могут возникнуть и у тех, кто просто поделится видео или фотографиями в социальных сетях.

Что запрещено делать в Украине во время войны

В Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории страны. Кроме того, населению нельзя фотографировать и снимать на видео местность после обстрела, а также момент ударов по объектам.

военная полиция Социальная сеть Ближний Восток штрафы в ОАЭ штрафы для туристов
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации