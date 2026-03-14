В ОАЭ за одно видео могут оштрафовать на 54 000 долларов за одно видео

В Объединенных Арабских Эмиратах будут усиленно контролировать публикацию населением видео и распространение информации о ситуации с безопасностью в регионе. Недавно в Дубае под арестом уже оказалась группа иностранцев, которых считают причастными в съемке или распространении кадров ракетных атак.

Об этом пишет издание The Guardian.

Одним из задержанных оказался 60-летний турист из Лондона. Он был задержан полицией из-за того, что снял на видео момент ракетного удара. По словам мужчины, он удалил видео сразу после замечания, однако правоохранители все равно начали расследование.

Как пишет The Times, местные законы являются достаточно суровыми для тех, кто их нарушает. Так, людям грозит

до 2 лет заключения;

штраф до 200 000 дирхамов (около 54 000 долларов);

обязательная депортация для иностранцев.

При этом проблемы могут возникнуть и у тех, кто просто поделится видео или фотографиями в социальных сетях.

Что запрещено делать в Украине во время войны

В Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории страны. Кроме того, населению нельзя фотографировать и снимать на видео местность после обстрела, а также момент ударов по объектам.

