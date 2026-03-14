Головна Життя В ОАЕ штрафують туристів на 54 000 доларів за одне порушення

В ОАЕ штрафують туристів на 54 000 доларів за одне порушення

Дата публікації: 14 березня 2026 19:45
В ОАЕ за одне відео можуть оштрафувати на 54 000 доларів
Людина з фотоапаратом. Фото: Unsplash

В Об'єднаних Арабських Еміратах посилено контролювалимуть публікацію населенням відео та поширення інформації про безпекову ситуацію в регіоні. Нещодавно в Дубаї під арештом вже опинилася група іноземців, яких вважають причетними у зйомці або поширенні кадрів ракетних атак.

Про це пише видання The Guardian, передає Новини.LIVE.

Детальніше про покарання для туристів

Одним із затриманих виявився 60-річний турист із Лондона. Він був затриманий поліцією через те, що зняв на відео момент ракетного удару. За словами чоловіка, він видалив відео одразу після зауваження, однак правоохоронці все одно почали розслідування.

Як пише The Times, місцеві закони є досить суворими для тих, хто їх порушує. Так, людям загрожує:

  • до 2 років ув'язнення;
  • штраф до 200 000 дирхамів (близько 54 000 доларів);
  • обов'язкова депортація для іноземців.

При цьому проблеми можуть виникнути й у тих, хто просто поділиться відео чи фотографіями у соціальних мережах.

Що заборонено робити в Україні під час війни

У Кримінальному кодексі України передбачено покарання за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією країни. Крім того, населенню не можна фотографувати та знімати на відео місцевість після обстрілу, а також момент ударів по об'єктам.

Також писали, як змінилися ціни на житло в Дубаї. Відомо, як ринок нерухомості відреагував на війну на Близькому Сході. 

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
