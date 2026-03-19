Отдых на Пасху за границей: 4 лучших направления

Самолет пролетает над домами. Фото: Unsplash

Пасхальные праздники все ближе, поэтому некоторые украинцы уже планируют свой отдых. Для кого-то Пасха — прекрасная возможность встретиться в тесном кругу семьи. Для других — причина сменить серый пейзаж на солнечные прогулки у моря, поехав за границу.

Издание Which составило список городов, которые можно будет посетить по максимально выгодным ценам в апреле, передает Новини.LIVE.

Мармарис

Вид на одно из побережий в Турции. Фото: Unsplash

Курортный город в Турции идеально подходит тем, кто любит нежиться на солнце: в апреле температура здесь достигает отметки 25°C, а на пляжах есть теплый золотистый песок. Отдых здесь обойдется в 689 евро (34 656 гривен) за одного человека.

Краков

Вид на соборы и здания в польском Кракове. Фото: Unsplash

В апреле температура воздуха в этом городе еще прохладная, однако вы можете этого и не заметить, ведь будете как очарованные бродить по современным улицам со средневековой архитектурой. Семидневный пакетный тур в Краков, как пишут эксперты Witch, будет стоить примерно 727 евро (36 568 гривен).

Албуфейра

Отдыхающие на морском побережье. Фото: Unsplash

Город на живописном побережье Атлантического океана очаровывает туристов как городским отдыхом, так и прекрасными пляжными зонами для тех, кто любит отдыхать в одиночестве. Путешественникам стоит заглянуть и в Старый город с мощеными улочками, со многими магазинами и ресторанами, а также музеями, которые стоит посетить. Одному человеку на 7 дней должно хватить 738 евро (37 121 гривен), чтобы насладиться красотой этого города.

Прага

Вид на Карлов мост в Праге. Фото: УНИАН

За 7 дней пребывания в чешской столице украинцы заплатят примерно 871 евро (43 811 гривен). Здесь можно насладиться готической и ренессансной архитектурой.

Дубровник

Одна из туристических локаций в городе Дубровник. Фото: Pexels

Здесь украинцам предложат любоваться великолепным побережьем и посетить места съемок культового сериала "Игры престолов". На Пасху температура воздуха в Дубровнике должна быть 14°C, поэтому прогулки по городу будут комфортными. Ориентировочная стоимость пакетного тура на 7 дней составляет около 921 евро (46 326 гривен).

Частые вопросы

Когда самые дешевые билеты на самолет?

Дешевые билеты на самолет можно купить за 2 — 4 месяца до запланированного путешествия. Бронировать места лучше всего со вторника по четверг. Зато начиная с пятницы билеты, как правило, дорожают.

Как летать лоукостом?

Чтобы найти действительно выгодный рейс, стоит планировать путешествие заранее. Не стоит покупать билеты накануне праздников, выходных или в период отпусков. Лучший вариант — бронировать рейсы в будние дни, а в путешествие брать только ручную кладь.

