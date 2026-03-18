Бюджетный отдых в Турции: цена за неделю в отеле "все включено"

Южное побережье Турции, куда украинцы могут поехать на отдых. Фото: Tripadvisor

В этом весеннем сезоне Турция стала одним из тех туристических направлений, где можно бюджетно отдохнуть. При этом — за относительно небольшие деньги. Важно, что туда надо ехать до наступления высокого сезона, то есть, до конца мая — начала июня.

О доступных турецких курортах по системе "все включено" рассказала туроператор Татьяна Иващук в комментарии Новини.LIVE.

Почему отдыхать весной выгоднее

В 2026 году трудно выбрать направление, где качественный сервис сочетается с ценами ниже среднего. В марте-мае туристов значительно меньше, чем в высокий сезон, а администрации отелей выставляют тарифы на 20-40 % ниже летних. Для граждан Украины целесообразнее всего ехать в страны Южной или Юго-Восточной Европы: именно здесь модель "все включено" представлена наиболее широко.

И прежде всего это касается Турции. Формат All Inclusive в этом направлении не требует сумасшедших денег. Гости проводят дни на территории отеля, пользуются бассейнами, спа-зонами, тренажерными залами, а вечером выбирают экскурсионные маршруты вместо дополнительного платного сервиса.

"Наиболее популярные направления в этом контексте - Анталия, Алания, Сиде. В марте-апреле можно отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за сумму до 600-650 евро", — заявила Иващук.

Самые дешевые предложения отдыха в Турции. Фото: скриншот

Самые доступные предложения в Турции

Предложения от турагентств подтверждают ее слова. Можно даже найти отели еще дешевле. Например, самые доступные варианты отдыха в Турции, включая перелет, на 7 дней составляет всего 26 260 гривен, то есть примерно 520 евро.

Каппадокия с пещерными городами, другой - Бодрум, древний порт на Эгейском море, где раньше располагалось одно из семи чудес света.

Однако именно в менее известных городах ЕС можно увидеть аутентичную атмосферу. Европейские столицы давно стали визитками путешествий, но другие города дарят не меньше впечатлений.

Частые вопросы

Какой срок действия загранпаспорта нужен для въезда в Турцию?

По правилам Миграционной службы Республики Турция паспорт должен быть действителен еще 60 дней до прекращения безвизового режима, то есть 150 дней для граждан Украины на момент въезда.

Также Миграционная служба Республики Турция сообщает, что Турция принимает украинских туристов с ID картами, паспортами старого образца, биометрическими, продленными и выданными на девичью фамилию.

Нужна ли виза в Турцию для украинцев?

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в Турцию не нужна. Благодаря безвизовому режиму украинцы могут находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней.

Это правило действует как для туристических, так и для краткосрочных деловых поездок.