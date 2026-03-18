Бюджетний відпочинок у Туреччині: ціна за тиждень у готелі "все включено"

Південне узбережжя Туреччини, куди українці можуть поїхати на відпочинок. Фото: Tripadvisor

В цьому весняному сезоні Туреччина стала одним з тих туристичних напрямків, де можна бюджетно відпочити. При цьому — за відносно невеликі гроші. Важливо, що туди треба їхати до настання високого сезону, тобто, до кінця травня — початку червня.

Про доступні турецькі курорти за системою "все включено" розповіла туроператор Тетяна Іващук в коментарі Новини.LIVE.

Чому відпочивати весною вигідніше

У 2026 році важко вибрати напрямок, де якісний сервіс поєднується з цінами нижче середнього. У березні–травні туристів значно менше, ніж у високий сезон, а адміністрації готелів виставляють тарифи на 20–40 % нижче літніх. Для громадян України найдоцільніше їхати до країн Південної або Південно-Східної Європи: саме тут модель "все включено" представлена найширше.

І насамперед це стосується Туреччини. Формат All Inclusive у цьому напрямку не вимагає шалених грошей. Гості проводять дні на території готелю, користуються басейнами, спа-зонами, тренажерними залами, а ввечері вибирають екскурсійні маршрути замість додаткового платного сервісу.

"Найбільш популярні напрямки в цьому контексті — Анталія, Аланія, Сіде. У березні-квітні можна відпочити тиждень у п’ятизірковому готелі за суму до 600-650 євро", — заявила Іващук.

Найдоступніші пропозиції у Туреччині

Пропозиції від турагентств підтверджують її слова. Можна навіть знайти готелі ще дешевше. Наприклад, найдоступніші варіанти відпочинку в Туреччині, включаючи переліт, на 7 днів становить всього 26 260 гривень, тобто приблизно 520 євро.

Раніше ми розказували про два менш відомі напрямки Туреччини, які дивують туристів.



Кожного року мільйони туристів прямують у Туреччину за звичним маршрутом: Стамбул, Анталія, узбережжя та готелі "все включено". Вони навіть не уявляють, що в країні є місця з набагато давнішою історією та зовсім іншою атмосферою. Один із прикладів — Каппадокія з печерними містами, інший — Бодрум, стародавній порт на Егейському морі, де раніше розташовувалося одне з семи чудес світу.

Також ми писали про 5 європейських міст, що дивують туристів.

Мандрівники зазвичай складають маршрути до відомих європейських столиць: Парижа, Лондона або Амстердама. Проте саме в менш відомих містах ЄС можна побачити автентичну атмосферу. Європейські столиці давно стали візитівками подорожей, але інші міста дарують не менше вражень.

Ще ми подробно розказували про чотири весняних європейських напрямки для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.

Часті запитання

Який термін дії закордонного паспорта потрібен для в'їзду в Туреччину?

За правилами Міграційної служби Республіки Туреччина паспорт повинен бути дійсний ще 60 днів до припинення безвізового режиму, тобто 150 днів для громадян Украіни на момент в’їзду.

Також Міграційна служба Республіки Туреччина повідомляє, що Туреччина приймає українських туристів з ID картами, паспортами старого зразка, біометричними, подовженими та виданими на дівоче прізвище.

Чи потрібна віза в Туреччину для українців?

Станом на березень 2026 року громадянам України віза в Туреччину не потрібна. Завдяки безвізовому режиму українці можуть перебувати в країні до 90 днів упродовж 180 днів.

Це правило діє як для туристичних, так і для короткострокових ділових поїздок.