В Європі платять 28 тисяч євро за переїзд у село: умови дуже жорсткі

Швейцарське село Альбінен пропонує гроші за переїзд. Фото: Swissinfo

Влада старовинного європейського гірського села пропонує майже 28 тисяч євро за переїзд туди. Йдеться про швейцарський Альбінен, де місцева влада таким чином намагається зупинити відтік населення. Але отримати ці гроші виявляється значно складніше, ніж здається на перший погляд.

За привабливою цифрою ховається довгий список умов, які відсікають більшість охочих, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mediafax.

Село як з листівки

Тревел-блогер побував у цьому місці й розповів про нюанси цієї привабливої пропозиції.

Альбінен вважається класичною Швейцарією з її горами, лугами та зеленню. Але населення містечка маленьке, трохи більше двох сотень людей, і воно поступово скорочується. Саме тому місцеві й погодилися на програму виплат для нових жителів — щоб хоч якось оживити село.

Скільки платять новоприбулим і за що

Сума на переїзд досить серйозна — 25 тисяч швейцарських франків, тобто більше ніж 27 тисяч євро.

Але гроші дають лише тим, хто реально інтегрується в селі. Насамперед треба купити чи побудувати житло в селі, причому не дешевше ніж за 200 тисяч франків.

Жорсткі умови для отримання грошей

Також після оселення треба прожити в Альбінені мінімум 10 років. Якщо ні — доведеться все повертати. До того ж є вікове обмеження — влада пропонує гроші лише особам до 45 років. А головна вимога, що розчарує більшість — ви повинні бути громадянином Швейцарії або мати посвідку на постійне проживання в Швейцарії.

Ці правила, як зазначено в житловому регламенті 2023 року, мають на меті "сприяння перебуванню та постійному проживанню молоді та сімей у муніципалітеті Альбінен".

Що ще цікаво знати українцям

Часті запитання

Який термін дії закордонного паспорта потрібен для в'їзду у Швейцарію?

Швейцарія не входить у Європейський союз, але є повноправним учасником Шенгенської зони. Тому громадяни України мають право перебувати на території країни без візи протягом 90 днів у межах 180-денного періоду, відповідно до правил Шенгену.

Для в'їзду потрібно пред'явити біометричний закордонний паспорт, термін дії якого становить щонайменше півроку з моменту перетину кордону. Також необхідно мати медичну страховку та документи, що підтверджують фінансову спроможність.

Чи потрібна віза в Швейцарію для українців?

Станом на березень 2026 року громадянам України віза у Швейцарію не потрібна. Завдяки безвізовому режиму українці можуть перебувати в країні до 90 днів упродовж 180 днів.

Це правило діє як для туристичних, так і для короткострокових ділових поїздок.