В Европе платят 28 тысяч евро за переезд в село: условия очень жесткие

Швейцарская деревня Альбинен предлагает деньги за переезд. Фото: Swissinfo

Власти старинного европейского горного села предлагают почти 28 тысяч евро за переезд туда. Речь идет о швейцарском Альбинен, где местные власти таким образом пытаются остановить отток населения. Но получить эти деньги оказывается значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

За заманчивой цифрой скрывается длинный список условий, которые отсекают большинство желающих, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mediafax.

Деревня как с открытки

Тревел-блогер побывал в этом месте и рассказал о нюансах этого заманчивого предложения.

Альбинен считается классической Швейцарией с ее горами, лугами и зеленью. Но население городка маленькое, чуть больше двух сотен человек, и оно постепенно сокращается. Именно поэтому местные и согласились на программу выплат для новых жителей — чтобы хоть как-то оживить деревню.

Сколько платят новоприбывшим и за что

Сумма на переезд достаточно серьезная — 25 тысяч швейцарских франков, то есть более 27 тысяч евро.

Но деньги дают только тем, кто реально интегрируется в селе. Прежде всего надо купить или построить жилье в селе, причем не дешевле чем за 200 тысяч франков.

Жесткие условия для получения денег

Также после поселения надо прожить в Альбинен минимум 10 лет. Если нет — придется все возвращать. К тому же есть возрастное ограничение — власть предлагает деньги только лицам до 45 лет. А главное требование, которое разочарует большинство — вы должны быть гражданином Швейцарии или иметь постоянный вид на жительство в Швейцарии.

Эти правила, как указано в жилищном регламенте 2023 года, имеют целью "содействие пребыванию и постоянному проживанию молодежи и семей в муниципалитете Альбинен".

Частые вопросы

Какой срок действия загранпаспорта требуется для въезда в Швейцарию?

Швейцария не входит в Европейский союз, но является полноправным участником Шенгенской зоны. Поэтому граждане Украины имеют право находиться на территории страны без визы в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода в соответствии с правилами Шенгена.

Для въезда необходимо предъявить биометрический загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее полугода с момента пересечения границы. Также необходимо иметь медицинскую страховку и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Нужна ли виза в Швейцарию для украинцев?

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в Швейцарию не требуется. Благодаря безвизовому режиму украинцы могут находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней.

Это правило действует как для туристических, так и для краткосрочных деловых поездок.