Українка купила будинок за 5,5 тисячі доларів і показує, як його змінює

Українська вчителька показує, як змінює будинок у селі. Фото: instagram.com/elmira.koba

Українка разом із чоловіком та дітьми купила стару хату в одному із сіл Дніпропетровської області за 5,5 тисячі доларів. Тепер родина поступово розгрібає увесь мотлох та намагається перетворити стару сільську хату на нормальний дім. Родина відновлює будинок, робить ремонт та періодично знаходить у ньому дивні речі.

Про весь процес відновлення будинку жінка розповідає у своєму блозі та відео, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram українки.

Чому родина вирішила переїхати з міста в село

Господиню будинку звати Ельміра. Раніше вона працювала вчителькою математики, потім перейшла на віддалену роботу, і поступово в неї з’явилась думка, що можна жити не обов’язково у галасливому місті.

У листопаді 2025 року вони з чоловіком нарешті зважилися і купили невелику хату в селі лише за 5,5 тисячі доларів.

Щоправда, після покупки стало зрозуміло, що роботи в будинку буде дуже багато. На подвір’ї лежали купи різного мотлоху, старі дошки, уламки, пляшки. Частину довелося просто вивозити.

Усередині теж не краще. Старі меблі, речі попередніх власників, пил і всякий непотріб. Тому зараз відновлення відбувається повільно. Іноді родина перекладає підлогу, іноді штукатурять стіни, іноді просто цілий день розбирають речі та знаходять серед мотлоху щось дивне.

Усе це Ельміра знімає на відео — показує, як вони самі роблять ремонт, білять стелі, ставлять вікна й потроху наводять лад біля хати. Роботи ще багато, але будинок вже починає виглядати зовсім інакше.

У якому стані був старий будинок

Стан житла, як зізнається родина, був далеким від нормального. Деякі господарські будівлі вже майже розвалилися. Навіть дерев’яний туалет на вулиці, кажуть вони, тримався буквально на чесному слові.

У самому будинку теж залишилося багато речей від попередніх власників. У хаті площею приблизно 23 квадратні метри стояли старі меблі, лежали речі та різний мотлох, який довелося поступово розбирати й виносити.

Під час прибирання господиня іноді знаходила несподівані дрібниці — старі монети, ікони та навіть одяг, який, очевидно, пролежав там багато років.

Як люди відреагували на історію

Історія покупки дешевого будинку швидко розійшлася в мережі та зібрала чимало коментарів. Дехто писав, що за такі гроші це непоганий варіант для життя у селі.

Втім, були й інші думки. Частина користувачів вважає, що настільки стару хату в такому стані можна було б купити ще дешевше.

