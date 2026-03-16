Украинка купила дом за 5,5 тысяч долларов и показывает, как его меняет

Украинская учительница показывает, как меняет дом в селе. Фото: instagram.com/elmira.koba

Украинка вместе с мужем и детьми купила старый дом в одном из сел Днепропетровской области за 5,5 тысячи долларов. Теперь семья постепенно разгребает весь хлам и пытается превратить старый сельский дом в нормальный дом. Семья восстанавливает дом, делает ремонт и периодически находит в нем странные вещи.

Обо всем процессе восстановления дома женщина рассказывает в своем блоге и видео, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram украинки.

Почему семья решила переехать из города в деревню

Хозяйку дома зовут Эльмира. Раньше она работала учительницей математики, потом перешла на удаленную работу, и постепенно у нее появилась мысль, что можно жить не обязательно в шумном городе.

В ноябре 2025 года они с мужем наконец решились и купили небольшой дом в селе всего за 5,5 тысячи долларов.

Правда, после покупки стало понятно, что работы в доме будет очень много. Во дворе лежали кучи разного хлама, старые доски, обломки, бутылки. Часть пришлось просто вывозить.

Внутри тоже не лучше. Старая мебель, вещи предыдущих владельцев, пыль и всякий хлам. Поэтому сейчас восстановление происходит медленно. Иногда семья перекладывает пол, иногда штукатурят стены, иногда просто целый день разбирают вещи и находят среди хлама что-то странное.

Все это Эльмира снимает на видео — показывает, как они сами делают ремонт, белят потолки, ставят окна и понемногу наводят порядок возле дома. Работы еще много, но дом уже начинает выглядеть совсем иначе.

В каком состоянии был старый дом

Состояние жилья, как признается семья, было далеким от нормального. Некоторые хозяйственные постройки уже почти развалились. Даже деревянный туалет на улице, говорят они, держался буквально на честном слове.

В самом доме тоже осталось много вещей от предыдущих владельцев. В доме площадью примерно 23 квадратных метра стояла старая мебель, лежали вещи и разный хлам, который пришлось постепенно разбирать и выносить.

Во время уборки хозяйка иногда находила неожиданные мелочи — старые монеты, иконы и даже одежду, которая, очевидно, пролежала там много лет.

Как люди отреагировали на историю

История покупки дешевого дома быстро разошлась в сети и собрала немало комментариев. Некоторые писали, что за такие деньги это неплохой вариант для жизни в селе.

Впрочем, были и другие мнения. Часть пользователей считает, что столь старый дом в таком состоянии можно было бы купить еще дешевле.

