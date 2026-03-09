Дешева нерухомість в Іспанії — українка показала триповерховий будинок за 13 тисяч євро

Дешеве житло в Іспанії. Фото: Pixabay, скриншот відео. Колаж: Новини.LIVE

Українська переселенка, що виїхала до Іспанії, розповіла в соцмережах, як купила там житло за сміхотворну ціну. Жінка придбала у маленькому містечку Villar del Arsopispo, приблизно за 50 кілометрів від узбережжя Валенсії, триповерховий будинок всього 13 тисяч євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Фокус.

Реклама

Читайте також:

Дешева нерухомість в Іспанії

Йдеться про будинок у містечку з населенням менше ніж 4 тисячі осіб. Дім старий і потребує ремонту, але сама будівля велика — три поверхи. На кожному є спальня, а на першому поверсі розташовані кухня і ванна кімната.

За словами жінки, стан житла далекий від ідеального. Десь потріскані стіни, десь потрібно повністю переробляти інтер’єр. Але вона дивиться на це інакше — мовляв, є простір, щоб поступово все зробити під себе. У перспективі може вийти дуже затишний сімейний дім.

В яку точну суму обійшовся будинок

Самою покупкою витрати не обмежилися. Окрім 13 тисяч євро за будинок довелося оплатити послуги нотаріуса — це ще 1360 євро. Додатково в Іспанії стягується податок на купівлю нерухомості — приблизно 10%, тобто ще близько 1300 євро. Ще після оформлення документів з’ясувалося, що треба окремо заплатити за підключення електрики — ще 450 євро. Всього довелося заплатити трохи більше 16 тисяч євро.

Містечко поміж гір

Саме Villar del Arsopispo — невелике містечко. Там живе близько 3800 людей. Але, попри розміри, необхідна інфраструктура є: супермаркети, овочеві лавки, школа, дитсадок, медичний пункт. Навіть басейн та школа екстремальних видів спорту.

Поруч — гори та ліси, через що місце виглядає дуже тихим і трохи відокремленим від великих міст.

"У місті багато старих будівель, прям відчувається історія. Є невеличкий базарчик — там і овочі, і солодощі, і всякі речі у такому іспанському молодіжному стилі. Потроху починаю закохуватися в це містечко посеред гір", — розповіла вона.

Коли відео з’явилося в мережі, люди почали активно коментувати побачене. У дописах багато хто висловлював бажання тихо жити в Іспанії у маленькому населеному пункті.

Українські коментатори додали, що в таких місцях практично кожному потрібен автомобіль, тому що пересуватися доводиться переважно власним транспортом.

Раніше ми писали, що Іспанія залишається одним з найпопулярніших напрямков для мандрівників. При цьому, самі іспанці вже багато років протестують проти надмірного туризму на своїй батьківщині.

Тому ідилічне село Комбарро на березі океану — це найкращий варіант для поїздки в Іспанію, оскільки воно автентичне, доступне, вільне від натовпу та протестувальників, які закликають туристів повернутися додому.

Також ми писали про перлини Європи, де майже нема туристів та розказували про чотири справді невідомих європейських напрямки для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.