Дешевая недвижимость в Испании — трехэтажный дом за 13 тысяч евро

Украинская переселенка, выехавшая в Испанию, рассказала в соцсетях, как купила там жилье за смехотворную цену. Женщина приобрела в маленьком городке Villar del Arsopispo, примерно в 50 километрах от побережья Валенсии, трехэтажный дом всего за 13 тысяч евро.

Дешевая недвижимость в Испании

Речь идет о доме в городке с населением меньше 4 тысяч человек. Дом старый и нуждается в ремонте, но само здание большое, в три этажа. На каждом есть спальня, а на первом этаже расположены кухня и ванная комната.

По словам женщины, состояние жилья далеко от идеального. Где-то потрескавшиеся стены, где-то нужно полностью переделывать интерьер. Но она смотрит на это иначе — есть пространство, чтобы постепенно все сделать под себя. В перспективе может получиться очень уютный семейный дом.

В какую точную сумму обошелся дом

Самой покупкой расходы не ограничились. Кроме 13 тысяч евро за дом пришлось оплатить услуги нотариуса — это еще 1360 евро. Дополнительно в Испании взимается налог на покупку недвижимости — примерно 10%, то есть еще около 1300 евро.

Еще после оформления документов выяснилось, что надо отдельно заплатить за подключение электричества — еще 450 евро. Всего пришлось заплатить чуть больше 16 тысяч евро.

Городок между гор

Сам Villar del Arsopispo — небольшой городок. Там живет около 3800 человек. Но, несмотря на размеры, необходимая инфраструктура присутствует: супермаркеты, овощные лавки, школа, детсад, медицинский пункт. Даже есть бассейн и школа экстремальных видов спорта.

Рядом — горы и леса, из-за чего место выглядит очень тихим и немного уединенным от больших городов.

"В городе много старых зданий, прям чувствуется история. Есть небольшой базарчик — там и овощи, и сладости, и всякие вещи в таком испанском молодежном стиле. Понемногу начинаю влюбляться в этот городок посреди гор", — рассказала она.

Когда видео появилось в сети, люди начали активно комментировать увиденное. В сообщениях многие выражали желание тихо жить в Испании в маленьком населенном пункте.

Украинские комментаторы добавили, что в таких местах практически каждому нужен автомобиль, потому что передвигаться приходится преимущественно собственным транспортом.

