Де відпочити в Іспанії без натовпів — затишне село біля океану

Маловідомий туристичний напрямок в Іспанії — село Комарра. Фото: Travel Off Path. Колаж: Новини.LIVE

Іспанія залишається одним з найтуристичніших напрямков для мандрівників. При цьому, самі іспанці вже багато років протестують проти нестримного надмірного туризму на своїй батьківщині.

Сайт Новини.LIVE з посиланням на Travel Off Path розкаже про ідеальну золоту середину — автентичне прибережне затишне місце, де немає натовпу туристів.

Реклама

Читайте також:

Комбарро — найгостинніший рай Іспанії

Ідилічне приморське село Комбарро - це найкращий варіант для наступної поїздки за кордон, оскільки воно автентичне, доступне, вільне від натовпу та протестувальників, які закликають туристів повернутися додому.

Уздовж спокійної набережної розташовані гарні пляжі. При цьому місцеві жителі раді бачити, як ви оглядаєте їхнє маленьке село без пікетуючих скандувань чи принизливих антитуристичних графіті.

Водночас, якщо ваша ідея іспанської відпустки пов'язана з уявленням про ​​Ібіцу, то Комбарра для цього не підходить.

Місцеві жителі живуть тут повільніше і запрошують вас робити те саме. Тут немає діджейських сетів на березі моря чи нічних клубів та ресторанів.

Ще одна іспанська перлина поруч

Комбарра розташована в провінції Галісія, влада якої проводить кампанію "Повільний туризм", називаючи весну та осінь найкращими порами року для відвідування. Влітку ця тиха затока може бути переповнена, адже місцеві жителі знають про неї, як про чудне місце відпочинку на вихідні.

Хоча Компарра не знаходиться поблизу жодного визначного місця, такого як Мадрид чи Барселона, поруч є місто Сантьяго-де-Компостела, яке є одним із найшвидше зростаючих в Іспанії.

Це місто також є одним з найбільш недооцінених місць для відпочинку в Іспанії, сповнене культури та етнічної кухні. За даними популярного залізничного оператора Renfe, квитки на поїзд коштують лише 9 доларів від Сантьяго-де-Компостела до сусідньої Понтеведри, ще однієї малорозрекламованої перлини, яку варто відвідати, відомої своїм жвавим центром міста без автомобілів.

Раніше ми писали, що мандрувати світом літаком часто вигідніше за інші види транспорту. Втім, політика більшості лоукостерів, на відміну від автобусних чи залізничних перевізників, не дає можливості повернути квитки, якщо плани змінились.

Але є спосіб повернути квиток на літак і гроші за нього, якщо летіти не виходить.

Також ми писали, який аеропорт світу вважають одним із найнебезпечніших у Європі. Справа в тому, що літаки сідають між скелястими стінами і навіть незначний відхил від заданої траєкторії одразу зменшує відстань до гір до мінімально допустимої межі.