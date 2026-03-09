Отдых в Испании без туристов — уютная деревня у океана

Малоизвестное туристическое направление в Испании — село Комарра. Фото: Travel Off Path. Коллаж: Новини.LIVE

Испания остается одним из самых известных туристических направлений для путешественников. При этом, сами испанцы уже много лет протестуют против безудержного чрезмерного туризма на своей родине.

Комбарро — самый гостеприимный рай Испании

Идиллическое приморское село Комбарро — это лучший вариант для следующей поездки за границу, поскольку оно аутентичное, доступное, свободное от толпы и протестующих, которые призывают туристов вернуться домой.

Вдоль спокойной набережной расположены хорошие пляжи. При этом местные жители рады видеть, как вы осматриваете их маленькое село без пикетирующих скандирований или унизительных антитуристических граффити.

В то же время, если ваша идея испанского отпуска связана с представлением об Ибице, то Комбарра для этого не подходит.

Местные жители живут здесь медленнее и приглашают вас делать то же самое. Здесь нет диджейских сетов на берегу моря или ночных клубов и ресторанов.

Еще одна испанская жемчужина рядом

Комбарра расположена в провинции Галисия, власти которой проводят кампанию "Медленный туризм", называя весну и осень лучшими временами года для посещения. Летом этот тихий залив может быть переполнен, ведь местные жители знают о нем, как о замечательном месте отдыха на выходные.

Хотя Компарра не находится вблизи ни одного достопримечательности, такого как Мадрид или Барселона, рядом есть город Сантьяго-де-Компостела, который является одним из самых быстрорастущих в Испании.

Этот город также является одним из самых недооцененных мест для отдыха в Испании, полон культуры и этнической кухни. По данным популярного железнодорожного оператора Renfe, билеты на поезд стоят всего 9 долларов от Сантьяго-де-Компостела до соседней Понтеведры, еще одной малорекламированной жемчужины, которую стоит посетить, известной своим оживленным центром города без автомобилей.

