Главная Жизнь Неизвестный курорт Испании без туристов — чем известен и где находится

Неизвестный курорт Испании без туристов — чем известен и где находится

Дата публикации 9 марта 2026 12:58
Отдых в Испании без туристов — уютная деревня у океана
Малоизвестное туристическое направление в Испании — село Комарра. Фото: Travel Off Path. Коллаж: Новини.LIVE

Испания остается одним из самых известных туристических направлений для путешественников. При этом, сами испанцы уже много лет протестуют против безудержного чрезмерного туризма на своей родине.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Travel Off Path рассказывает об идеальной золотой середине — аутентичном прибрежном уютном месте, где нет толп туристов.

Читайте также:

Комбарро — самый гостеприимный рай Испании

Идиллическое приморское село Комбарро — это лучший вариант для следующей поездки за границу, поскольку оно аутентичное, доступное, свободное от толпы и протестующих, которые призывают туристов вернуться домой.

Вдоль спокойной набережной расположены хорошие пляжи. При этом местные жители рады видеть, как вы осматриваете их маленькое село без пикетирующих скандирований или унизительных антитуристических граффити.

В то же время, если ваша идея испанского отпуска связана с представлением об Ибице, то Комбарра для этого не подходит.

Местные жители живут здесь медленнее и приглашают вас делать то же самое. Здесь нет диджейских сетов на берегу моря или ночных клубов и ресторанов.

Еще одна испанская жемчужина рядом

Комбарра расположена в провинции Галисия, власти которой проводят кампанию "Медленный туризм", называя весну и осень лучшими временами года для посещения. Летом этот тихий залив может быть переполнен, ведь местные жители знают о нем, как о замечательном месте отдыха на выходные.

Хотя Компарра не находится вблизи ни одного достопримечательности, такого как Мадрид или Барселона, рядом есть город Сантьяго-де-Компостела, который является одним из самых быстрорастущих в Испании.

Этот город также является одним из самых недооцененных мест для отдыха в Испании, полон культуры и этнической кухни. По данным популярного железнодорожного оператора Renfe, билеты на поезд стоят всего 9 долларов от Сантьяго-де-Компостела до соседней Понтеведры, еще одной малорекламированной жемчужины, которую стоит посетить, известной своим оживленным центром города без автомобилей.

Ранее мы писали, что путешествовать по миру самолетом часто выгоднее других видов транспорта. Впрочем, политика большинства лоукостеров, в отличие от автобусных или железнодорожных перевозчиков, не дает возможности вернуть билеты, если планы изменились.

Но есть способ вернуть билет на самолет и деньги за него, если лететь не получается.

Также мы писали, какой аэропорт мира считают одним из самых опасных в Европе. Дело в том, что самолеты садятся между скалистыми стенами и даже незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

отдых путешествие океан Испания туризм
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
