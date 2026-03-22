Франція карає туристів за пісок і вейпи: нові штрафи до 1 000 євро

Франція карає туристів за пісок і вейпи: нові штрафи до 1 000 євро

Дата публікації: 22 березня 2026 16:29
Заборони та правила для туристів у Франції. Фото: Roafly

Франція останніми місяцями запроваджує жорс­тіші обмеження для туристів. До переліку заборон увійшли звичайні сигарети та електронні пристрої для паління, а також на туристів чекають дивні правила щодо поведінки на пляжах. Порушення фіксують працівники муніципальної жандармерії, які мають право накласти грошове стягнення розміром до кількох тисяч євро. 

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Roafly.

Заборони для туристів у Франції

Кожен мандрівник тепер зобов’язаний точно знати, які предмети він тримає в руках і як одягнений, перш ніж вийти на пляж або в людне місце.

Цього літа туристи в Франції отримують великі штрафи, якщо їх помітять із звичайною або електронною сигаретою на пляжі. 

Всі без виключення відкриті зони, де бувають діти — пляжі, парки, території шкіл, зупинки автобусів, спортивні майданчики — оголошені зонами без куріння. За перебування там із сигаретою передбачено покарання у 135 — 1000 євро, залежно від провини. 

Штрафи за "сувеніри" з моря

Взяття піску, ракушок або гальки з французьких пляжів (особливо в зонах охорони узбережжя, таких як Нормандія або Рів'єра) вважається екологічним злочином.

Туристи, спіймані на заповненні банок піском, можуть отримати штрафи, починаючи з 250 євро та вище.

Раніше ми розказували про те, що Іспанія останнім часом теж посилила правила для туристів. Тепер під заборонами не лише алкогольні витівки, а й вейпи, одяг і навіть поведінка на пляжі. За порушення можуть виписати штраф до 2 тисяч євро.  

Курити вейпи тепер не можна майже всюди — це і пляжі, і тераси кафе, і просто відкриті простори. Штраф складає від 30 євро на перший раз до 2 тисяч за повторне порушення.

Також у туристичних порадах Міністерства закордонних справ Іспанії записано: "У деяких частинах Іспанії перебування на вулиці лише в бікіні або плавальних шортах порушує закон. Вас оштрафують, якщо побачать у купальнику поза пляжами — на набережній або вулицях поблизу".

Часті запитання

Який термін дії закордонного паспорта потрібен для в'їзду у Францію?

Франція є повноправним учасником Шенгенської зони, тому громадяни України мають право перебувати на її території без візи протягом 90 днів у межах 180-денного періоду, відповідно до правил Шенгену. Але численні заморські території Франції до Шенгену не входять.

Для в'їзду потрібно пред'явити біометричний закордонний паспорт, термін дії якого становить щонайменше півроку з моменту перетину кордону. Також необхідно мати медичну страховку та документи, що підтверджують фінансову спроможність.

Чи потрібна віза у Францію для українців?

Станом на березень 2026 року громадянам України віза у континенантальну частину Франції, що розташована в Європі, віза не потрібна. 

В той же час численні заморські володіння Франції, включно із Французькою Гвіаною в Південній Америці не є частинами Шенгенської зони і мають особливий статус для відвідування. Для подорожей туди громадянам України в більшості випадків потрібна віза, причому майже для кожної території — окрема.  

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
