Франция наказывает туристов за песок и вейпы: новые штрафы до 1 000 евро
Франция в последние месяцы вводит более жесткие ограничения для туристов. В перечень запретов вошли обычные сигареты и электронные устройства для курения, а также туристов ждут странные правила поведения на пляжах. Нарушения фиксируют работники муниципальной жандармерии, которые имеют право наложить денежное взыскание в размере до нескольких тысяч евро.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Roafly.
Запреты для туристов во Франции
Каждый путешественник теперь обязан точно знать, какие предметы он держит в руках и как одет, прежде чем выйти на пляж или в людное место.
Этим летом туристы во Франции получают большие штрафы, если их заметят с обычной или электронной сигаретой на пляже.
Все без исключения открытые зоны, где бывают дети - пляжи, парки, территории школ, остановки автобусов, спортивные площадки — объявлены зонами без курения. За пребывание там с сигаретой предусмотрено наказание в 135 — 1000 евро, в зависимости от тяжести проступка.
Штрафы за "сувениры" с моря
Взятие песка, ракушек или гальки с французских пляжей (особенно в зонах охраны побережья, таких как Нормандия или Ривьера) считается экологическим преступлением.
Туристы, пойманные на заполнении банок песком, могут получить штрафы, начиная с 250 евро и выше.
Ранее мы рассказывали о том, что Испания в последнее время тоже ужесточила правила для туристов. Теперь под запретами не только алкогольные выходки, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.
Курить вейпы теперь нельзя почти везде — это и пляжи, и террасы кафе, и просто открытые пространства. Штраф составляет от 30 евро на первый раз до 2 тысяч за повторное нарушение.
Также в туристических советах Министерства иностранных дел Испании записано: "В некоторых частях Испании пребывание на улице только в бикини или плавательных шортах нарушает закон. Вас оштрафуют, если увидят в купальнике вне пляжей — на набережной или улицах поблизости".
Частые вопросы
Какой срок действия загранпаспорта нужен для въезда во Францию?
Франция является полноправным участником Шенгенской зоны, поэтому граждане Украины имеют право находиться на ее территории без визы в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода, в соответствии с правилами Шенгена. Но многочисленные заморские территории Франции в Шенген не входят.
Для въезда нужно предъявить биометрический загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее полугода с момента пересечения границы. Также необходимо иметь медицинскую страховку и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.
Нужна ли виза во Францию для украинцев?
По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в континентальную часть Франции, расположенную в Европе, виза не нужна.
В то же время многочисленные заморские владения Франции, включая Французскую Гвиану в Южной Америке не являются частями Шенгенской зоны и имеют особый статус для посещения. Для путешествий туда гражданам Украины в большинстве случаев нужна виза, причем почти для каждой территории — отдельная.
