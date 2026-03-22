Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Франция наказывает туристов за песок и вейпы: новые штрафы до 1 000 евро

Франция наказывает туристов за песок и вейпы: новые штрафы до 1 000 евро

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 16:29
Запреты и правила для туристов во Франции. Фото: Roafly

Франция в последние месяцы вводит более жесткие ограничения для туристов. В перечень запретов вошли обычные сигареты и электронные устройства для курения, а также туристов ждут странные правила поведения на пляжах. Нарушения фиксируют работники муниципальной жандармерии, которые имеют право наложить денежное взыскание в размере до нескольких тысяч евро.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Roafly.

Читайте также:

Запреты для туристов во Франции

Каждый путешественник теперь обязан точно знать, какие предметы он держит в руках и как одет, прежде чем выйти на пляж или в людное место.

Этим летом туристы во Франции получают большие штрафы, если их заметят с обычной или электронной сигаретой на пляже.

Все без исключения открытые зоны, где бывают дети - пляжи, парки, территории школ, остановки автобусов, спортивные площадки — объявлены зонами без курения. За пребывание там с сигаретой предусмотрено наказание в 135 — 1000 евро, в зависимости от тяжести проступка.

Штрафы за "сувениры" с моря

Взятие песка, ракушек или гальки с французских пляжей (особенно в зонах охраны побережья, таких как Нормандия или Ривьера) считается экологическим преступлением.

Туристы, пойманные на заполнении банок песком, могут получить штрафы, начиная с 250 евро и выше.

Ранее мы рассказывали о том, что Испания в последнее время тоже ужесточила правила для туристов. Теперь под запретами не только алкогольные выходки, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.

Курить вейпы теперь нельзя почти везде — это и пляжи, и террасы кафе, и просто открытые пространства. Штраф составляет от 30 евро на первый раз до 2 тысяч за повторное нарушение.

Также в туристических советах Министерства иностранных дел Испании записано: "В некоторых частях Испании пребывание на улице только в бикини или плавательных шортах нарушает закон. Вас оштрафуют, если увидят в купальнике вне пляжей — на набережной или улицах поблизости".

Частые вопросы

Какой срок действия загранпаспорта нужен для въезда во Францию?

Франция является полноправным участником Шенгенской зоны, поэтому граждане Украины имеют право находиться на ее территории без визы в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода, в соответствии с правилами Шенгена. Но многочисленные заморские территории Франции в Шенген не входят.

Для въезда нужно предъявить биометрический загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее полугода с момента пересечения границы. Также необходимо иметь медицинскую страховку и документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Нужна ли виза во Францию для украинцев?

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза в континентальную часть Франции, расположенную в Европе, виза не нужна.

В то же время многочисленные заморские владения Франции, включая Французскую Гвиану в Южной Америке не являются частями Шенгенской зоны и имеют особый статус для посещения. Для путешествий туда гражданам Украины в большинстве случаев нужна виза, причем почти для каждой территории — отдельная.

Франция туристы путешествие штрафы для туристов
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации