Головна Життя Рай для туристів: у Великій Британії відкрили найдовшу у світі стежку

Рай для туристів: у Великій Британії відкрили найдовшу у світі стежку

Дата публікації: 22 березня 2026 18:00
Рай для туристів: у Великій Британії відкрили найдовшу у світі стежку
Стежка біля узбережжя. Фото: Unsplash

У Великій Британії облаштували найбільшу пішохідну стежку, протяжність якої складає 4 327 кілометрів. Вона простягається вздовж усього узбережжя Сполученого Королівства. Стежка отримала ім'я короля Великої Британії Чарльз III, сам монарх відвідав урочистості з нагоди відкриття туристичної локації

 Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Будівництво тривалістю у 18 років

Прибережна стежка пролягає крізь мальовничі приморські містечка Корнуолла й проходить уздовж скелястих пляжів Нортумберленда. Пішохідна зона — це безперервний маршрут, для якого створили близько 1 600 кілометрів нових пішохідних доріжок, та з'єднали вже збудовані раніше маршрути. Якщо кому із туристів вистачить сили подолати увесь маршрут, то перед ними відкриються краєвиди "Сім сестер" у Східному Сассексі. Також їм випаде нагода насолодитися красою Юрського узбережжя та дикою природою Озерного краю.

Як зазначається у публікації, над створенням цього місця працювали 18 років. В організації Natural England зазначили, що наразі маршрут доступний для відвідувачів на 80%. Повністю відкрити пішохідну зону довкола узбережжя планують до кінця 2026 року. Допоки цього не сталося, пішоходам доведеться звернути зі стежки, зокрема на північному заході Англії. Там вони переправляться через річку Мерсі на поромі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Франції спорудили підвісний міст між опорами Ейфелевої вежі. Він отримав назву "Запаморочення вежі". Цього сезону відвідувачі зможуть відвідувати міст до 3 травня. 

Раніше ми розповідали, більшість мандрівників марять відвідати найвідоміші європейські столиці. Однак у світі існує як мінімум 5 міст, які здатні здивувати туристів. Також писали про аеропорт, який вважають найнебезпечнішим у світі. Відомо, чому летовище отримало таке "визнання". 

Часті питання

Яка валюта у Великій Британії?

Назва валюти у Великій Британії — фунт стерлінгів. Зараз фунт стерлінгів вважається однією з найсильніших валют у світі. В Україні 1 фунт стерлінгів коштує майже 58 гривень. 

Якою є грошова допомога українським біженцям в Англії?

У Лондоні громадянам України надають комплексну соціальну підтримку. Так, людям допомагають з пошуком житла, а місцеві ради забезпечують грошові компенсації на проживання. Додаткова грошова допомога (наприклад, одноразова виплата від місцевої ради після прибуття) також надається для покриття первинних витрат.

туристи відпочинок король Чарльз ІІІ Велика Британія
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
