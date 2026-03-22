Рай для туристов: в Великобритании открыли самую длинную в мире тропу

В Великобритании обустроили самую большую пешеходную тропу, протяженность которой составляет 4 327 километров. Она простирается вдоль всего побережья Соединенного Королевства. Тропа получила имя короля Великобритании Чарльз III, сам монарх посетил торжества по случаю открытия туристической локации.

Строительство продолжительностью в 18 лет

Прибрежная тропа пролегает через живописные приморские городки Корнуолла и проходит вдоль скалистых пляжей Нортумберленда. Пешеходная зона — это непрерывный маршрут, для которого создали около 1 600 километров новых пешеходных дорожек, и соединили уже построенные ранее маршруты. Если кому-то из туристов хватит сил преодолеть весь маршрут, то перед ними откроются пейзажи "Семь сестер" в Восточном Сассексе. Также им представится возможность насладиться красотой Юрского побережья и дикой природой Озерного края.

Как отмечается в публикации, над созданием этого места работали 18 лет. В организации Natural England отметили, что сейчас маршрут доступен для посетителей на 80%. Полностью открыть пешеходную зону вокруг побережья планируют до конца 2026 года. Пока этого не произошло, пешеходам придется свернуть с тропы, в частности на северо-западе Англии. Там они переправятся через реку Мерси на пароме.

Частые вопросы

Какая валюта в Великобритании?

Название валюты в Великобритании — фунт стерлингов. Сейчас фунт стерлингов считается одной из самых сильных валют в мире. В Украине 1 фунт стерлингов стоит почти 58 гривен.

Какова денежная помощь украинским беженцам в Англии?

В Лондоне гражданам Украины оказывают комплексную социальную поддержку. Так, людям помогают с поиском жилья, а местные советы обеспечивают денежные компенсации на проживание. Дополнительная денежная помощь (например, единовременная выплата от местного совета по прибытии) также предоставляется для покрытия первичных расходов.