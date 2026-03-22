Рай для туристов: в Великобритании открыли самую длинную в мире тропу

Рай для туристов: в Великобритании открыли самую длинную в мире тропу

Дата публикации 22 марта 2026 18:00
В Великобритании обустроили самую большую пешеходную тропу, протяженность которой составляет 4 327 километров. Она простирается вдоль всего побережья Соединенного Королевства. Тропа получила имя короля Великобритании Чарльз III, сам монарх посетил торжества по случаю открытия туристической локации.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Строительство продолжительностью в 18 лет

Прибрежная тропа пролегает через живописные приморские городки Корнуолла и проходит вдоль скалистых пляжей Нортумберленда. Пешеходная зона — это непрерывный маршрут, для которого создали около 1 600 километров новых пешеходных дорожек, и соединили уже построенные ранее маршруты. Если кому-то из туристов хватит сил преодолеть весь маршрут, то перед ними откроются пейзажи "Семь сестер" в Восточном Сассексе. Также им представится возможность насладиться красотой Юрского побережья и дикой природой Озерного края.

Как отмечается в публикации, над созданием этого места работали 18 лет. В организации Natural England отметили, что сейчас маршрут доступен для посетителей на 80%. Полностью открыть пешеходную зону вокруг побережья планируют до конца 2026 года. Пока этого не произошло, пешеходам придется свернуть с тропы, в частности на северо-западе Англии. Там они переправятся через реку Мерси на пароме.

Частые вопросы

Какая валюта в Великобритании?

Название валюты в Великобритании — фунт стерлингов. Сейчас фунт стерлингов считается одной из самых сильных валют в мире. В Украине 1 фунт стерлингов стоит почти 58 гривен.

Какова денежная помощь украинским беженцам в Англии?

В Лондоне гражданам Украины оказывают комплексную социальную поддержку. Так, людям помогают с поиском жилья, а местные советы обеспечивают денежные компенсации на проживание. Дополнительная денежная помощь (например, единовременная выплата от местного совета по прибытии) также предоставляется для покрытия первичных расходов.

 

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
