"Головокружение от башни": на высоте 60 метров в Париже открыли удивительный мост

Подвесной мост между опорами Эйфелевой башни. Фото: Toureiffel

Во Франции открыли подвесной мост между опорами Эйфелевой башни, который расположен на высоте примерно 60 метров. По мосту реально можно пройтись, если хватит смелости. Он полностью огорожен сеткой и состоит из более 25 000 сетчатых панелей.

Новый мост натянули между восточной и западной опорами башни, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Посещение моста входит в стоимость билета

Прогулка по городу не требует дополнительной оплаты для тех, кто имеет билет на Эйфелеву башню. Вход расположен на первом уровне башни.

По прибытии необходимо отсканировать QR-код и выбрать временной слот в пределах следующего часа. Одновременно мост вмещает только четырех посетителей.

Называется мост "Головокружение башни" и он не очень длинный — около 40 метров. Открыли его в конце прошлого года. В этом сезоне мост будет работать только до 3 мая.

Частые вопросы

Что известно об Эйфелевой башне?

Эйфелеву башню, возведенную как центральную часть Всемирной выставки 1889 года, изначально планировали снести через 20 лет.

Сейчас это один из самых посещаемых платных объектов в мире — более семи миллионов человек в год.

В сооружении есть три уровня смотровых площадок: первый этаж, высотой 57 метров; второй этаж, который достигает 116 метров; и верхний, который находится на высоте 276 метров над землей.

Вокруг есть несколько ресторанов и баров, в частности шампанский бар наверху.

Какова высота Эйфелевой башни?

Когда в Париже открыли Эйфелеву башню, ее высота достигала 312 метров. Теперь ее высота стала больше, 324-метра, потому что в двадцатом веке на башню была установлена дополнительная конструкция — телевизионная антенна.

Однако высота башни не является постоянной: она меняется в зависимости от температуры. В жару металлическая конструкция расширяется и становится выше на 10-15 сантиметров. В холодное время года башня уменьшается до 10 сантиметров.