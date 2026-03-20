"Запаморочення від вежі": на висоті 60 метрів в Парижі відкрили дивний міст

Підвісний міст між опорами Ейфелевої вежі. Фото: Toureiffel

У Франції відкрили підвісний міст між опорами Ейфелевої вежі, який висить на висоті приблизно 60 метрів. Мостом реально можна пройтися, якщо вистачить сміливості. Він повністю обгороджений сіткою та складається з понад 25 000 сітчастих панелей.

Новий міст натягнули між східною і західною опорами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Відвідування моста входить у вартість квитка

Прогулянка містом не вимагає додаткової оплати для тих, хто має квиток на Ейфелеву вежу. Вхід розташований на першому рівні вежі.

Після прибуття необхідно відсканувати QR-код і вибрати часовий слот у межах наступної години. Одночасно міст вміщує лише чотирьох відвідувачів.

Називається міст "Запаморочення вежі" і він не дуже довгий — близько 40 метрів. Відкрили його наприкінці минулого року. У цьому сезоні міст працюватиме лише до 3 травня.

Часті запитання

Що відомо про Ейфелеву вежу?

Ейфелеву вежу, зведену як центральну частину Всесвітньої виставки 1889 року, спочатку планували знести через 20 років.

Зараз це один із найбільш відвідуваних платних об’єктів у світі — понад сім мільйонів людей на рік .

У споруді є три рівні оглядових майданчиків: перший поверх, висотою 57 метрів; другий поверх, який сягає 116 метрів; і верхній, який знаходиться на висоті 276 метрів над землею.

Навколо є кілька ресторанів і барів, зокрема шампанський бар нагорі.

Яка висота Ейфелевої вежі?

Коли в Парижі відкрили Ейфелеву вежу, її висота сягала 312 метрів. Тепер її висота стала більшою, 324-метра, тому що у двадцятому сторіччі на вежу була встановлена додаткова конструкція — телевізійна антена.

Проте висота вежі не є постійною: вона змінюється залежно від температури. У спеку металева конструкція розширюється і стає вищою на 10-15 сантиметрів. У холодну пору року вежа зменшується до 10 сантиметрів.