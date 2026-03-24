Маловідомий напрямок в Іспанії: природа і кухня заповідного острова Онс

Заповідний острів Онс на заході Іспанії. Фото: Express

Острів Онс біля узбережжя Галісії в Іспанії раптово опинився у центрі уваги через свою майже недоторкану природу та відсутність туристів. Його порівнюють із Канарами, але без шуму, черг і переповнених пляжів. Дістатися туди непросто, зате мандрівник отримає тишу, океан і відчуття повної самотності.

Острів Онс входить до Національного заповідника Атлантичних островів Галісії, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Express.

Читайте також:

Майже Канари, але без людей

Поки більшість туристів обирають Тенерифе чи Лансароте, на північному заході Іспанії лишається місце, про яке багато хто навіть не чув.

Острів Онс, який входить до Національного заповідника Атлантичних островів Галісії, виглядає зовсім інакше. Тут білий пісок і дуже чиста вода.

У відгуках часто згадують пляж Меліде — кажуть, один із найкрасивіших на острові, хоча майже все узбережжя острова виглядає так, ніби його щойно відкрили. Скелі додають дикості, а океан створює відчуття повної віддаленості від усього.

Маршрути, де можна нікого не зустріти

Острів невеликий, але весь у пішохідних стежках. Формально їх чотири, але на місці це не так відчувається — просто йдеш і відкриваєш нові краєвиди. Є оглядові точки, зелені ділянки і зовсім тихі місця, де можна довго бути наодинці.

Водночас, попри відокремленість, тут живе невелика громада. Є ресторани, де готують свіжі морепродукти без зайвого пафосу, тому саме це і запам’ятовується — відчуття справжньої Галісії.

Чому туди складно потрапити

На Онс не можна просто так приїхати. Влада обмежує кількість відвідувачів, щоб зберегти природу острова. Потрібно заздалегідь отримати дозвіл і окремо бронювати човен — інакше ніяк.

Що ще цікаво знати українцям

Часті питання

Що потрібно українцям для в’їзду в Іспанію у березні 2026?

Для в'їзду в Іспанію необхідно мати біометричний закордонний паспорт, дійсний більше ніж 180 днів із дати в’їзду та страховка.

Як туристи, українці можуть перебувати в Іспанії 90 днів у півріччі. В’їзні візи необхідні для власників звичайних (небіометричних) закордонних паспортів, внутрішніх паспортів або дітей зі свідоцтвами про народження. Ці візи оформляються в іспанських дипломатичних установах.

Як дістатися з України до Іспанії?

Попри закрите небо, українці можуть досить легко дістатися до Іспанії з аеропортів найближчих до України країн-сусідів.

Наприклад, велика кількість рейсів регулярно відправляється зі столиці Молдови Кишинева чи з румунського міста Ясси. Також до іспанських курортів можна легко дістатися рейсами бюджетних авіакомпаній Vueling, Ryanair або Wizz Air з Польщі, Угорщини чи Словаччини.