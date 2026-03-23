Незвичайні туристичні напрямки без натовпів: 5 місць, які вражають

Печерне місто Матера в Італії.

У світі є список локацій, які не виглядають як банальні туристичні напрямки, але запам’ятовуються сильніше за розкручені столиці. Це п’ять різних напрямків — від печер Італії до крижаного міста в Китаї — і кожен з них дає дуже дивний досвід подорожі. Головним плюсом також є те, що у цих місцях майже немає туристів.

Список таких локацій зібрали тревел-оглядачі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel Off Path.

Читайте також:

Матера, Італія

Це місто, де раніше люди реально жили в печерах, а зараз туристи платять, щоб це подивится. Матера вважається одним із найстаріших міст у світі, і це відчувається у всьому.

Матеру часто знімають у кіно (наприклад, всім відома стрічка "Страсті Христові"), тому вона виглядає знайомо, навіть якщо ви там не були. Мандрівники вважають це місто європейським Єрусалимом завдяки його атмосфері біблійної епохи.

Охрид, Північна Македонія

Македонія є маловідомою для туристів частиною Європи, тому тут немає натовпів і метушні. Місто Охрид стоїть біля однойменного великого прозорого озера, навколо старовинні церкви, фортеці та мальовничі гори.

Колись тут було 365 церков, по одній на кожен день року, але й зараз тут досі є безліч позачасових чудес, на які варто помилуватися.

Копан, Гондурас

Подорож до Гондурасу звучить як щось ризиковане, але саме це місце є винятком. Копан — це маленьке село поруч із дуже добре збереженими руїнами вражаючого комплекса майя.

На відміну від більш розкручених місць, що стосуються цивілізацій майя, тут дуже дешево і неймовірно автентично. До того ж, місцеві жителі не звертають уваги на туристів, а просто займаються своїм повсякденним життям.

Квартейра, Португалія

Якщо коротко, то це класичне океанське узбережжя на півдні Португалії, тільки без натовпів. Більшість туристів їде в популярну Албуфейру, а тут — ті ж самі пляжі, але набагато дешевше та спокійніше.

До Квартейри насправді легко дістатися, якщо ви хочете зупинитися поза маршрутом, адже вона знаходиться за декілька кроків від великого міста Фару.

Харбін, Китай

Це не найочевидніший напрямок навіть для досвідчених мандрівників. Але є сенс їхати туди саме взимку, коли там мінусова погода і все замерзає.

Бо саме тоді з’являється головне: величезне крижане місто, яке будують щороку на фестиваль. Штучне місто повністю побудоване з льоду — з вулицями, будинками, вежами, підсвітою вночі. Це виглядає просто нереально.

Хоча туристи зазвичай планують поїздки до відомих європейських столиць, автентичну атмосферу краще відчути у маленьких та набагато менш відомих містечках ЄС.

Також ми писали, що збір мушлів, піску або гальки з французьких пляжів вважається екологічним злочином. Особливо це стосується охоронної зони узбережжя, наприклад в Нормандії або на Французькій Рів'єрі. За це можна отримати штрафи від 250 до 1500 євро.

Ще дізнайтесь, в які країни краще не їхати у 2026 році. У деяких країнах, які часто відвідують туристи, місцеві мешканці виходять на великі протести проти інтенсивного розширення туристичної галузі, а в інших країнах — високий рівень злочинності.