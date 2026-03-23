Необычные туристические направления без толп: 5 мест, которые поражают

Пещерный город Матера в Италии. Фото: Italia.it

В мире есть список локаций, которые не выглядят как банальные туристические направления, но запоминаются сильнее раскрученных столиц. Это пять разных направлений — от пещер Италии до ледяного города в Китае — и каждое из них дает очень необычный опыт путешествия. Главным плюсом также является то, что в этих местах почти нет туристов.

Список таких локаций собрали тревел-обозреватели.

Матера, Италия

Это город, где раньше люди реально жили в пещерах, а сейчас туристы платят, чтобы это посмотреть. Матера считается одним из старейших городов в мире, и это чувствуется во всем.

Матеру часто снимают в кино (например, всем известная лента "Страсти Христовы"), поэтому она выглядит знакомо, даже если вы там не были. Путешественники считают этот город европейским Иерусалимом благодаря его атмосфере библейской эпохи.

Охрид, Северная Македония

Македония является малоизвестной для туристов частью Европы, поэтому здесь нет толп и суеты. Город Охрид стоит у одноименного большого прозрачного озера, вокруг старинные церкви, крепости и живописные горы.

Когда-то здесь было 365 церквей, по одной на каждый день года, но и сейчас здесь до сих пор есть множество вневременных чудес, на которые стоит полюбоваться.

Копан, Гондурас

Путешествие в Гондурас звучит как нечто рискованное, но именно это место является исключением. Копан — это маленькая деревня рядом с очень хорошо сохранившимися руинами впечатляющего комплекса майя.

В отличие от более раскрученных мест, касающихся цивилизаций майя, здесь очень дешево и невероятно аутентично. К тому же, местные жители не обращают внимания на туристов, а просто занимаются своей повседневной жизнью.

Квартейра, Португалия

Если коротко, то это классическое океанское побережье на юге Португалии, только без толп. Большинство туристов едет в популярную Албуфейру, а здесь — те же самые пляжи, но гораздо дешевле и спокойнее.

До Квартейры на самом деле легко добраться, если вы хотите остановиться вне маршрута, ведь она находится в нескольких шагах от большого города Фару.

Харбин, Китай

Это не самое очевидное направление даже для опытных путешественников. Но есть смысл ехать туда именно зимой, когда там минусовая погода и все замерзает.

Потому что именно тогда появляется главное: огромный ледяной город, который строят ежегодно на фестиваль. Искусственный город полностью построен изо льда — с улицами, домами, башнями, подсветкой ночью. Это выглядит просто нереально.

Ранее мы рассказывали о 5 европейских городах, которые удивляют путешественников.

Хотя туристы обычно планируют поездки в известные европейские столицы, аутентичную атмосферу лучше почувствовать в маленьких и гораздо менее известных городках ЕС.

Также мы писали, что сбор ракушек, песка или гальки с французских пляжей считается экологическим преступлением. Особенно это касается охранной зоны побережья, например в Нормандии или на Французской Ривьере. За это можно получить штрафы от 250 до 1500 евро.

Еще узнайте, в какие страны лучше не ехать в 2026 году. В некоторых странах, которые часто посещают туристы, местные жители выходят на большие протесты против интенсивного расширения туристической отрасли, а в других странах — высокий уровень преступности.