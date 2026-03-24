Малоизвестное направление в Испании: природа и кухня заповедного острова Онс

Заповедный остров Онс на западе Испании. Фото: Express

Остров Онс у побережья Галисии в Испании внезапно оказался в центре внимания из-за своей почти нетронутой природы и отсутствия туристов. Его сравнивают с Канарами, но без шума, очередей и переполненных пляжей. Добраться туда непросто, зато путешественник получит тишину, океан и ощущение полного одиночества.

Остров Онс входит в Национальный заповедник Атлантических островов Галисии, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Почти Канары, но без людей

Пока большинство туристов выбирают Тенерифе или Лансароте, на северо-западе Испании остается место, о котором многие даже не слышали.

Остров Онс, который входит в Национальный заповедник Атлантических островов Галисии, выглядит совсем иначе. Здесь белый песок и очень чистая вода.

В отзывах часто упоминают пляж Мелиде — говорят, один из самых красивых на острове, хотя почти все побережье острова выглядит так, будто его только что открыли. Скалы добавляют дикости, а океан создает ощущение полной удаленности от всего.

Маршруты, где можно никого не встретить

Остров небольшой, но весь в пешеходных тропах. Формально их четыре, но на месте это не так ощущается — просто идешь и открываешь новые виды. Есть смотровые точки, зеленые участки и совсем тихие места, где можно долго быть наедине.

В то же время, несмотря на уединенность, здесь живет небольшая община. Есть рестораны, где готовят свежие морепродукты без лишнего пафоса, поэтому именно это и запоминается — ощущение настоящей Галисии.

Почему туда сложно попасть

На Онс нельзя просто так приехать. Власти ограничивают количество посетителей, чтобы сохранить природу острова. Нужно заранее получить разрешение и отдельно бронировать лодку — иначе никак.

Частые вопросы

Что нужно украинцам для въезда в Испанию в марте 2026 года?

Для въезда в Испанию необходимо иметь биометрический загранпаспорт, действительный более 180 дней с даты въезда и страховку.

Как туристы, украинцы могут находиться в Испании 90 дней в полугодии. Въездные визы необходимы для владельцев обычных (небиометрических) загранпаспортов, внутренних паспортов или детей со свидетельствами о рождении. Эти визы оформляются в испанских дипломатических учреждениях.

Как добраться из Украины в Испанию?

Несмотря на закрытое небо, украинцы могут достаточно легко добраться до Испании из аэропортов ближайших к Украине стран-соседей.

Например, большое количество рейсов регулярно отправляется из столицы Молдовы Кишинева или из румынского города Яссы. Также до испанских курортов можно легко добраться рейсами бюджетных авиакомпаний Vueling, Ryanair или Wizz Air из Польши, Венгрии или Словакии.