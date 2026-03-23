Які є види оливкової олії та на що звернути увагу покупцям

Оливкова олія в супермаркеті.

Чимало українців шукають у супермаркетах якісні продукти, до числа яких входит оливкова олія. Вона апріорі недешева, але той, хто дбає про здорове харчування, не може пройти повз пляшки з олією. Під час покупки краще брати олію в пляшці з темного скла, перевіряти дату збору врожаю, шукати позначки PDO або PGI та обирати продукт з Греції, Іспанії чи Італії.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець.

Основні види оливкової олії

Extra Virgin Olive Oil. Це перший холодний віджим з оливок, що має найвищу якість, найбільше корисних властивостей, а кислотність нижче 0,8%. Має насичений смак і аромат, ідеальна для заправки страв, салатів, соусів.

Virgin Olive Oil. Також отримана механічним способом, але з дещо вищою кислотністю (до 2%) та менш вираженим ароматом порівняно з Extra Virgin.

Olive Oil / Pure Olive Oil. Це суміш рафінованої (очищеної) та натуральної олії. Має нейтральний смак, добре підходить для смаження та тушкування.

Olive-Pomace Oil. Олія, отримана з макухи (залишків) після першого віджиму. Це найдешевший варіант, який краще всього підходить для смаження у фритюрі.

На що звернути увагу при купівлі олії

Пакування якісної олії має бути тільки у темній тарі. Під дією світла корисні речовини в олії руйнуються.

Треба перевіряти не тільки дату розливу, а й рік збору плодів. Це важливо, тому що олія зберігає найкращі властивості, якщо її виготовили протягом перших двох років після збору врожаю.

Що стосується кислотності, то у олії категорії Extra Virgin показник має бути мінімальним, до 0,2 — 0,5 %, допустимий максимум — 0,8 %.

Також треба вибирати пляшку, на якій вказана одна країна-виробник: Іспанія, Греція, Італія чи Португалія, а не "суміш з країн ЄС". Шукайте позначки PDO/PGI (DOP/IGP), які підтверджують, що олія походить із конкретного регіону і вироблена за традиційною технологією.

Не беріть велику пляшку, якщо не плануєте використати весь об'єм протягом двох-трьох місяців після відкриття, бо після цього терміну вона втрачає корисні смакові якості.

Ціна та якість оливкової олії

І стосовно ціни: справжня олія Extra Virgin високої якості коштує недешево; якщо вона дешева, то це підробка.

Водночас, якщо ціна значно вище середньої — це необов’язково гарантія якості, бо може означати бренд, сертифікацію чи імпорт.

"Тому, обираючи оливкову олію, треба порівнювати ціни в різних супермаркетах чи магазинах: наприклад, стандартні "базові" Extra Virgin можуть коштувати від 300 до 400 гривень за 0,5 — 1 літр. А деякі бренди продаються від 500 грн і можуть коштувати більше 1 000 гривень", — додав Олег Трубінець.

Що ще необхідно знати покупцям

