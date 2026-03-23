Какие есть виды оливкового масла и на что обратить внимание покупателям

Оливковое масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы ищут в супермаркетах качественные продукты, в число которых входит оливковое масло. Оно априори недешевое, но тот, кто заботится о здоровом питании, не может пройти мимо бутылки с маслом. При покупке лучше брать масло в бутылке из темного стекла, проверять дату сбора урожая, искать отметки PDO или PGI и выбирать продукт из Греции, Испании или Италии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец.

Читайте также:

Основные виды оливкового масла

Extra Virgin Olive Oil. Это первый холодный отжим из оливок, имеющий самое высокое качество, больше всего полезных свойств, а кислотность ниже 0,8%. Оно имеет насыщенный вкус и аромат, идеально для заправки блюд, салатов, соусов.

Virgin Olive Oil. Также получено механическим способом, но с более высокой кислотностью (до 2%) и менее выраженным ароматом по сравнению с Extra Virgin.

Olive Oil / Pure Olive Oil. Это смесь рафинированного (очищенного) и натурального масла. Имеет нейтральный вкус, хорошо подходит для жарки и тушения.

Olive-Pomace Oil. Масло, полученное из жмыха (остатков) после первого отжима. Это самый дешевый вариант, который лучше всего подходит для жарки во фритюре.

На что обратить внимание при покупке масла

Упаковка качественного масла должна быть только в темной таре. Под действием света полезные вещества в масле разрушаются.

Надо проверять не только дату разлива, но и год сбора плодов. Это важно, потому что масло сохраняет лучшие свойства, если его изготовили в течение первых двух лет после сбора урожая.

Что касается кислотности, то у масла категории Extra Virgin показатель должен быть минимальным, до 0,5 %, допустимый максимум — 0,8 %.

Также надо выбирать бутылку, на которой указана одна страна-производитель: Испания, Греция, Италия или Португалия, а не "смесь из стран ЕС". Ищите отметки PDO/PGI (DOP/IGP), которые подтверждают, что масло происходит из конкретного региона и произведено по традиционной технологии.

Не берите большую бутылку, если не планируете использовать весь объем в течение двух-трех месяцев после открытия, потому что после этого срока оно теряет полезные вкусовые качества.

Цена и качество оливкового масла

И относительно цены: настоящее масло Extra Virgin высокого качества стоит недешево; если оно дешевое, то это подделка.

В то же время, если цена значительно выше средней — это необязательно гарантия качества, потому что может означать бренд, сертификацию или импорт.

"Поэтому, выбирая оливковое масло, надо сравнивать цены в разных супермаркетах или магазинах: например, стандартные "базовые" Extra Virgin могут стоить от 300 до 400 гривен за 0,5 — 1 литр. А некоторые бренды продаются от 500 грн и могут стоить более 1 000 гривен", — добавил Олег Трубинец.

Что еще необходимо знать покупателям

