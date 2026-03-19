Акційні знижки на продукти: експертка пояснила, навіщо це супермаркетам

Покупці в київському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські мережі супермаркетів часто влаштовують дні розпродажів, коли ходові продукти можна придбати за значною знижкою. Багато українців навіть полюють на такі акції, набираючи повні візки товарів. Однак, багатьох дивує, що знижки діють не лише на продукти, які закінчують термін зберігання, а й на звичайні товари.

Навіщо магазинам влаштовувати розпродаж продуктів з гарним терміном придатності, розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька.

Чому супермаркети розпродають товари

Розпродаж продуктів, у яких ще не минув термін придатності — звична практика для магазинів. Експертка пояснила, що такі акції проводять з кількох причин:

потрібно швидко звільнити полиці для нових товарів;

змінився сезонний асортимент;

використовуються маркетингові ходи для залучення покупців;

ліквідуються залишки товару на складі.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — сказала вона.

Раніше ми розповідали, які неприємні сюрпризи може приховувати сирна та ковбасна нарізка в супермаркеті.

Герметично упакована або вже нарізана продукція виглядає практичною, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

При чому склад і дату виготовлення іноді друкують дуже маленькими літерами. Також варто пам'ятати, що таке фасування зменшує термін, протягом якого продукт залишається придатним для споживання.

Нагадаємо, ми розказували про те, чому українські виробники постійно зменшують об'єм фасування молока, олії, йогурта чи навіть хліба. Зараз, наприклад, дуже складно знайти пляшку молока чи олії об'ємом рівно 1 літр. Майже всі виробники зараз фасують їх в кращому випадку у 900-грамові пляшки.

Це явище притаманно не тільки Україні та має назву "шрінкфляція".

Ще ми розповідали, скільки має коштувати пляшка якісного вина в українських магазинах. Для цього потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на витрати на виноград, ферментацію, витримку тощо.

Тож якщо говорити про якісне червоне або біле вино завезене з інших країн, то воно має коштувати від 250 до 600 гривен за пляшку 0,75 л. Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1 200 гривень і більше за пляшку.