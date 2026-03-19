Акционные скидки на продукты: эксперт объяснила, зачем это супермаркетам

Акционные скидки на продукты: эксперт объяснила, зачем это супермаркетам

Дата публикации 19 марта 2026 20:06
Покупатели в киевском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские сети супермаркетов часто устраивают дни распродаж, когда ходовые продукты можно приобрести по значительной скидке. Многие украинцы даже охотятся на такие акции, набирая полные тележки товаров. Однако, многих удивляет, что скидки действуют не только на продукты, которые заканчивают срок хранения, но и на обычные товары.

Зачем магазинам устраивать распродажу продуктов с хорошим сроком годности, рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая.

Почему супермаркеты распродают товары

Распродажа продуктов, у которых еще не истек срок годности — привычная практика для магазинов. Эксперт объяснила, что такие акции проводят по нескольким причинам:

  • нужно быстро освободить полки для новых товаров;
  • изменился сезонный ассортимент;
  • используются маркетинговые ходы для привлечения покупателей;
  • ликвидируются остатки товара на складе.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям стоит внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — сказала она.

Ранее мы рассказывали, какие неприятные сюрпризы может скрывать сырная и колбасная нарезка в супермаркете.

Герметично упакованная или уже нарезанная продукция выглядит практичной, но несет несколько важных нюансов. Нарезку часто готовят из продуктов, срок годности которых почти завершился, чтобы не списывать товары.

При чем состав и дату изготовления иногда печатают очень маленькими буквами. Также стоит помнить, что такая фасовка уменьшает срок, в течение которого продукт остается пригодным для потребления.

Напомним, мы рассказывали и о том, почему украинские производители постоянно уменьшают объем фасовки молока, масла, йогурта или даже хлеба. Сейчас, например, очень сложно найти бутылку молока или масла объемом ровно 1 литр. Почти все производители сейчас фасуют их в лучшем случае в 900-граммовые бутылки.

Это явление присуще не только Украине и называется "шринкфляция".

Еще мы писали, сколько должна стоить бутылка качественного вина в украинских магазинах. Для этого нужно учитывать ряд важных факторов. Например, на то, какова себестоимость производства в стране, из которой происходит вино, а также на расходы на виноград, ферментацию, выдержку и тому подобное.

Поэтому если говорить о качественном красном или белом вине, завезенном из других стран, то оно должно стоить от 250 до 600 гривен за бутылку 0,75 л. Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1 200 гривен и более за бутылку.

Виктория Федорив
Виктория Федорив
