Акционные скидки на продукты: эксперт объяснила, зачем это супермаркетам

Покупатели в киевском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские сети супермаркетов часто устраивают дни распродаж, когда ходовые продукты можно приобрести по значительной скидке. Многие украинцы даже охотятся на такие акции, набирая полные тележки товаров. Однако, многих удивляет, что скидки действуют не только на продукты, которые заканчивают срок хранения, но и на обычные товары.

Зачем магазинам устраивать распродажу продуктов с хорошим сроком годности, рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая.

Почему супермаркеты распродают товары

Распродажа продуктов, у которых еще не истек срок годности — привычная практика для магазинов. Эксперт объяснила, что такие акции проводят по нескольким причинам:

нужно быстро освободить полки для новых товаров;

изменился сезонный ассортимент;

используются маркетинговые ходы для привлечения покупателей;

ликвидируются остатки товара на складе.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям стоит внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — сказала она.

