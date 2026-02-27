Оскарження штрафів ТЦК - куди подавати заяву

Громадянин в ТЦК і суді. Фото: сайт міста Шепетівка, Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який не погоджується зі штрафом ТЦК, може оскаржити його в суді. Юристи наголосили на тому, що цей процес не є швидкий і може розтягнутися на кілька місяців.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі inseinin.com.ua.

Штраф ТЦК і його оскарження

Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням. Відповідно, за порушення цих правил — зокрема, неявку за повісткою чи непроходження військово-лікарської комісії — на громадянина накладається адміністративне стягнення. Інакше це стягнення називається штрафом.

Рішення про штраф ухвалюють територіальні центри комплектування. Для цього ухвалюється відповідна постанова, з якою потрібно ознайомити самого порушника.

Юристи пояснили, як можна оскаржити штраф ТЦК. Звісна річ, оскарження це матиме позитивний результат тільки у ситуації, якщо штраф був накладений незаконно чи з порушенням чинного законодавства.

"Для оскарження штрафу необхідно звертатись з позовною заявою до місцевого суду за адресою знаходження районного ТЦК та СП", — наголосили юристи. Також можна звернутися за місцем державної реєстрації самого позивача, тобто оштрафованого військовозобов’язаного громадянина.

Як довго суд розглядатиме позов проти ТЦК

Юристи пояснили, що процес цей не є швидким. Разом з тим, поки відбувається судовий розгляд справи військовозобов’язаного проти територіального центру комплектування, його не можуть мобілізувати.

"Судовий процес по оскарженню грошового штрафу може тривати від 2 до 3 місяців", — зазначається у статті.

Після цього суд має ухвалити відповідне рішення — позитивне чи негативне для позивача. У випадку позитивного рішення штраф буде скасований, якщо ж рішення суду виявиться негативним, громадянину все ж доведеться сплатити цей штраф.

