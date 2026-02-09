Відео
Головна ТЦК Сплата штрафу ТЦК — чи зніме це розшук

Сплата штрафу ТЦК — чи зніме це розшук

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 21:40
Штраф ТЦК і розшук - чи достатньо сплатити штраф
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо громадянина оголосив у розшук територіальний центр комплектування, то теоретично розшук можна скасувати, сплативши штраф, призначений за порушення. Але існує кілька нюансів, коли розшук все одно не буде скасований.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Штраф і розшук ТЦК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває у розшуку ТЦК.

У розшук він був оголошений через порушення правил військового обліку (не з’явився за повісткою).

Чоловік поцікавився, чи можна скасувати розшук, сплативши штраф.

"Так, існує варіант визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8,5 тисяч гривень", — пояснив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Чому сплата штрафу може не вплинути на скасування розшуку

Проте, додав юрист, сплата штрафу через "Резерв+" не завжди скасовує факт розшуку.

"Незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного й повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається", — наголосив Айвазян.

Крім того, додав адвокат, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку по повістці дійсно зникає запис про порушення правил військового обліку, проте майже відразу може з'явитися запис вже про інше правопорушення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати штраф від територіального центру комплектування без сплати.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф ТЦК може бути автоматично анульований.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
