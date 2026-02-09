Штраф ТЦК і розшук - чи достатньо сплатити штраф

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо громадянина оголосив у розшук територіальний центр комплектування, то теоретично розшук можна скасувати, сплативши штраф, призначений за порушення. Але існує кілька нюансів, коли розшук все одно не буде скасований.

Штраф і розшук ТЦК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває у розшуку ТЦК.

У розшук він був оголошений через порушення правил військового обліку (не з’явився за повісткою).

Чоловік поцікавився, чи можна скасувати розшук, сплативши штраф.

"Так, існує варіант визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8,5 тисяч гривень", — пояснив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Чому сплата штрафу може не вплинути на скасування розшуку

Проте, додав юрист, сплата штрафу через "Резерв+" не завжди скасовує факт розшуку.

"Незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного й повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається", — наголосив Айвазян.

Крім того, додав адвокат, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку по повістці дійсно зникає запис про порушення правил військового обліку, проте майже відразу може з'явитися запис вже про інше правопорушення.

