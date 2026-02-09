Штраф ТЦК и розыск - достаточно ли оплатить штраф

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Если гражданина объявил в розыск территориальный центр комплектования, то теоретически розыск можно отменить, оплатив штраф, назначенный за нарушение. Но существует несколько нюансов, когда розыск все равно не будет отменен.

об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Штраф и розыск ТЦК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится в розыске ТЦК.

В розыск он был объявлен из-за нарушения правил воинского учета (не явился по повестке).

Мужчина поинтересовался, можно ли отменить розыск, оплатив штраф.

"Да, существует вариант признать правонарушение и уплатить штраф в сумме 8,5 тысяч гривен", — пояснил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Почему уплата штрафа может не повлиять на отмену розыска

Однако, добавил юрист, уплата штрафа через "Резерв+" не всегда отменяет факт розыска.

"Несмотря на то, что признание правонарушения и уплата штрафа означает невозможность составления протокола, а именно с этой целью военнообязанного и должны доставить в ТЦК, розыск все равно остается", — подчеркнул Айвазян.

Кроме того, добавил адвокат, у многих мужчин после уплаты штрафа за неявку по повестке действительно исчезает запись о нарушении правил воинского учета, однако почти сразу может появиться запись уже о другом правонарушении.

