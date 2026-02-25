Виключення з обліку - затягування процесу виключення, рішення ТЦК

Військово-лікарська комісія та ТЦК. Фото: "АрміяInform", Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Громадянин, якого через серйозну хворобу мають виключити з обліку, не повинен чекати довгий час на рішення регіональної ВЛК. Варто подати запит до ТЦК, аби центр комплектування не змушував громадянина проходити повторну комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Що робити у разі затримки рішення про непридатність

Військовий облік стосується усіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років.

На військовому обліку мають перебувати усі особи цієї категорії, які визнані придатними до військової служби.

Непридатні ж до військової служби мають бути визнані невійськовозобов’язаними і виключені з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який через серйозну хворобу (розсіяний склероз) був визнаний непридатним районною ВЛК — але уже два роки не може отримати рішення регіональної військово-лікарської комісії.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"На мій погляд, наразі найбільш правильним буде подача адвокатського запиту до 16 Регіональної ВЛК, аби взагалі дізнатися, чи надійшли Ваші документи про непридатність до штатної ВЛК. А далі відштовхуватися від відповіді", — наголосив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Як відреагує ТЦК

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підкреслив, що громадянину не варто було чекати два роки.

"Тепер і оскарження бездіяльності відповідальних за це органів не допоможе. В ТЦК Вас, скорше за все, будуть примушувати пройти ВЛК повторно", — зазначив юрист.

Адвокат Євген Олександрович наголосив, що громадянину варто подати запит до територіального центру комплектування.

"З'ясувати стан результатів проходження ВЛК відносно Вас, можливо шляхом подання заяви до ТЦК та СП або адвокатського запиту до ТЦК та СП", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виключений з військового обліку вільно пересуватися Україною.

Це цілком можливо, але за умови, якщо дані про виключення з обліку у реєстрі співпадають із даними у паперовому чи електронному ВОД.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати незаконне повернення виключеного з військового обліку громадянина назад на облік.

Для цього потрібно, зокрема, рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформації про виключення до Реєстру "Оберіг".