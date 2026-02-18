Відео
Україна
Нові контракти в ЗСУ — хто зможе їх підписати

Нові контракти в ЗСУ — хто зможе їх підписати

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 05:47
Контракт на військову службу - хто зможе підписати нові контракти
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: 92 ОМБр

Українська влада розробляє масштабну реформу військової служби. Зміни стосуватимуться, зокрема, служби за контрактом, юристи пояснили, хто саме зможе підписати нові контракти зі Збройними силами України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі LAWGIC написав головний юрист з військового права Артем Козаков.

Читайте також:

Реформа військової служби — кого вона торкнеться

В Україні розробляється нова, масштабна реформа військової служби.

Перш за все вона стосується служби за контрактами, але не тільки.

"Зміни торкнуться всіх категорій: солдатів, сержантів, офіцерів, а також тих, хто перебуває в запасі або служить по мобілізації", — запевнив, коментуючи майбутню реформу, юрист Артем Козаков.

Хто зможе підписати нові контракти

Юрист пояснив, що планують чиновники та народні депутати трансформувати у процесі контрактної служби.

Це, зокрема, зміна списку категорій громадян, які можуть підписати нові покращені контракти на військову службу.

Нові контракти, наголосив Артем Козаков, зможуть підписати:

  • громадяни, які перебувають у запасі;
  • резервісти;
  • мобілізовані військовослужбовці.

Крім того, право на нові контракти матимуть і чинні контрактники. Їм, пояснив юрист, нададуть можливість переукласти контракт на нових, вигідніших умовах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір виплати за перший строковий контракт в 2026 році.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є вимоги до громадянина, що планує підписати контракт на військову службу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
