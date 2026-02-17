Виплати контрактникам 2026 - розмір виплати за перший контракт

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 156 ОМБр

Військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу у Збройних силах України, мають право на спеціальну виплату. У Міноборони розповіли, від чого залежить розмір цієї виплати у 2026 році.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Військова служба за контрактом

Збройні сили України комплектуються не тільки мобілізованими громадянами, а і військовослужбовцями, які підписали контракт на військову службу.

У Міноборони пояснили переваги контрактної служби у ЗСУ.

"Служба за контрактом передбачає чітко визначені умови, стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії та можливість обрати посаду відповідно до підготовки і досвіду", — йдеться у поясненні Міністерства оборони України.

Унікальна виплата контрактникам

У військовому відомстві розповіли також про особливу виплату для контрактників.

"Військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату", — зазначається у статті на сайті Міноборони.

Сума цієї виплати відрізняється залежно від звання військовослужбовця:

26 624 грн (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для рядового складу;

29 952 грн (9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для сержантського і старшинського складу;

33 280 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для офіцерського складу.

