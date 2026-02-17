Відео
Розмір виплати за перший строковий контракт в 2026 році

Розмір виплати за перший строковий контракт в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 05:34
Виплати контрактникам 2026 - розмір виплати за перший контракт
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 156 ОМБр

Військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу у Збройних силах України, мають право на спеціальну виплату. У Міноборони розповіли, від чого залежить розмір цієї виплати у 2026 році.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Військова служба за контрактом

Збройні сили України комплектуються не тільки мобілізованими громадянами, а і військовослужбовцями, які підписали контракт на військову службу.

У Міноборони пояснили переваги контрактної служби у ЗСУ.

"Служба за контрактом передбачає чітко визначені умови, стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії та можливість обрати посаду відповідно до підготовки і досвіду", — йдеться у поясненні Міністерства оборони України.

Унікальна виплата контрактникам

У військовому відомстві розповіли також про особливу виплату для контрактників.

"Військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату", — зазначається у статті на сайті Міноборони.

Сума цієї виплати відрізняється залежно від звання військовослужбовця:

  • 26 624 грн (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для рядового складу;
  • 29 952 грн (9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для сержантського і старшинського складу;
  • 33 280 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для офіцерського складу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібно надати для того, аби отримати кошти за перший контракт.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є розмір грошової компенсації за піднайом житла для військовослужбовців-контрактників.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
