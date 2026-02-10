Виплати контрактникам - виплати за піднайом житла, зміна розміру компенсації

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 127 окрема важка механізована Харківська бригада

Військовослужбовці, які проходять військову службу на контрактних умовах, можуть отримати компенсацію за піднайом (оренду) житла за місцем служби. Юристи пояснили, коли стандартний розмір компенсації може зрости у півтора рази.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Компенсація для контрактників

Частина військовослужбовців Збройних сил України має право на пільги від держави.

Це, зокрема, компенсація за піднайом житла під час військової служби.

Право на цю компенсацію мають офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Коли і на скільки зростає розмір виплати

Фахівці пояснили, коли розмір такої виплати може бути змінений відносно стандартного рівня компенсації.

Оскільки військовослужбовці контрактної служби можуть мати родину, то розмір виплати залежить від кількості членів родини військового.

"Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази відносно базового розміру", — йдеться у поясненні на сайті "АрміяInform".

