Компенсація за оренду житла — коли виплата росте у 1,5 рази

Компенсація за оренду житла — коли виплата росте у 1,5 рази

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 05:50
Виплати контрактникам - виплати за піднайом житла, зміна розміру компенсації
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 127 окрема важка механізована Харківська бригада

Військовослужбовці, які проходять військову службу на контрактних умовах, можуть отримати компенсацію за піднайом (оренду) житла за місцем служби. Юристи пояснили, коли стандартний розмір компенсації може зрости у півтора рази.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Читайте також:

Компенсація для контрактників

Частина військовослужбовців Збройних сил України має право на пільги від держави.

Це, зокрема, компенсація за піднайом житла під час військової служби.

Право на цю компенсацію мають офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом,  за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Коли і на скільки зростає розмір виплати

Фахівці пояснили, коли розмір такої виплати може бути змінений відносно стандартного рівня компенсації.

Оскільки військовослужбовці контрактної служби можуть мати родину, то розмір виплати залежить від кількості членів родини військового.

"Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази відносно базового розміру", — йдеться у поясненні на сайті "АрміяInform".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є сума компенсації контрактникам за орендоване житло.

Додамо, ми повідомляли про те, які соціальні гарантії від держави мають громадяни, які підписали свій перший контракт зі Збройними силами України.

виплати ЗСУ компенсація контракт військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
