Главная Военная экономика Компенсация за аренду жилья — когда выплата растет в 1,5 раза

Компенсация за аренду жилья — когда выплата растет в 1,5 раза

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 05:50
Выплаты контрактникам - выплаты за поднаем жилья, изменение размера компенсации
Военнослужащие ВСУ. Фото: 127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада

Военнослужащие, которые проходят военную службу на контрактных условиях, могут получить компенсацию за поднаем (аренду) жилья по месту службы. Юристы объяснили, когда стандартный размер компенсации может вырасти в полтора раза.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на сайте "АрміяInform".

Читайте также:

Компенсация для контрактников

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины имеет право на льготы от государства.

Это, в частности, компенсация за поднаем жилья во время военной службы.

Право на эту компенсацию имеют офицеры, рядовые, сержанты, которые проходят военную службу по контракту, по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.

Когда и на сколько возрастает размер выплаты

Специалисты объяснили, когда размер такой выплаты может быть изменен относительно стандартного уровня компенсации.

Поскольку военнослужащие контрактной службы могут иметь семью, то размер выплаты зависит от количества членов семьи военного.

"Для военнослужащих, у которых трое и более членов семьи, суммы компенсации возрастают в полтора раза относительно базового размера", — говорится в пояснении на сайте "АрміяInform".

Напомним, мы ранее писали о том, какова сумма компенсации контрактникам за арендованное жилье.

Добавим, мы сообщали о том, какие социальные гарантии от государства имеют граждане, которые подписали свой первый контракт с Вооруженными силами Украины.

выплаты ВСУ компенсация контракт военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
