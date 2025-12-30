Пільги для військових - знижки на житло для контрактників

Українські військовослужбовці. Фото: 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго

Українські військовослужбовці контрактної служби мають право на пільги, пов’язані, зокрема, із орендою чи купівлею житла. Ті військові, які підписали перший контракт, можуть отримати компенсацію від держави.

Про це йдеться у матеріалі на порталі "АрміяInform".

Компенсація за піднайом житла

Військовослужбовці, які підписали перший контракт на військову службу у ЗСУ, отримують цілу низку соціальних пільг.

Так, контрактники мають право на часткову компенсацію за піднайом житла.

Суми компенсації залежать від того, до якої категорії зарахований населений пункт, де військовий знімає житло:

столиця України Київ;

обласні центри;

інші населені пункти.

Компенсації за програмою "єОселя"

Крім того, підписавши контракт із ЗСУ, військовослужбовці можуть отримати пільговий кредит на житло за програмою "єОселя", під 3% річних.

А ті військові, які підписують перший контракт, можуть ще й отримати компенсацію.

Такий військовослужбовець має право на отримання 50% від першого внеску за кредитом у програмі "єОселя".

Крім того, після завершення першого та другого року контрактної служби військовослужбовець отримає ще дві виплати по 100 тисяч гривень кожна.

