Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Перший контракт — соціальні гарантії від держави

Перший контракт — соціальні гарантії від держави

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 03:37
Пільги для військових - знижки на житло для контрактників
Українські військовослужбовці. Фото: 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго

Українські військовослужбовці контрактної служби мають право на пільги, пов’язані, зокрема, із орендою чи купівлею житла. Ті військові, які підписали перший контракт, можуть отримати компенсацію від держави.

Про це йдеться у матеріалі на порталі "АрміяInform".

Реклама
Читайте також:

Компенсація за піднайом житла

Військовослужбовці, які підписали перший контракт на військову службу у ЗСУ, отримують цілу низку соціальних пільг.

Так, контрактники мають право на часткову компенсацію за піднайом житла.

Суми компенсації залежать від того, до якої категорії зарахований населений пункт, де військовий знімає житло:

  • столиця України Київ;
  • обласні центри;
  • інші населені пункти.

Компенсації за програмою "єОселя"

Крім того, підписавши контракт із ЗСУ, військовослужбовці можуть отримати пільговий кредит на житло за програмою "єОселя", під 3% річних.

А ті військові, які підписують перший контракт, можуть ще й отримати компенсацію.

Такий військовослужбовець має право на отримання 50% від першого внеску за кредитом у програмі "єОселя".

Крім того, після завершення першого та другого року контрактної служби військовослужбовець отримає ще дві виплати по 100 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за якої умови підписання першого контракту із ЗСУ винагороджується одноразовою грошовою допомогою.

Додамо, ми повідомляли про те, коли саме військовослужбовцю можна буде отримати гроші за перший контракт.

ЗСУ житло компенсація контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації