Льготы для военных - скидки на жилье для контрактников

Первый контракт — социальные гарантии от государства
Украинские военнослужащие контрактной службы имеют право на льготы, связанные, в частности, с арендой или покупкой жилья. Те военные, которые подписали первый контракт, могут получить компенсацию от государства.
Об этом говорится в материале на портале "АрміяInform".
Компенсация за поднаем жилья
Военнослужащие, подписавшие первый контракт на военную службу в ВСУ, получают целый ряд социальных льгот.
Так, контрактники имеют право на частичную компенсацию за поднаем жилья.
Суммы компенсации зависят от того, к какой категории причислен населенный пункт, где военный снимает жилье:
- столица Украины Киев;
- областные центры;
- другие населенные пункты.
Компенсации по программе "єОселя"
Кроме того, подписав контракт с ВСУ, военнослужащие могут получить льготный кредит на жилье по программе "єОселя", под 3% годовых.
А те военные, которые подписывают первый контракт, могут еще и получить компенсацию.
Такой военнослужащий имеет право на получение 50% от первого взноса по кредиту в программе "єОселя".
Кроме того, после завершения первого и второго года контрактной службы военнослужащий получит еще две выплаты по 100 тысяч гривен каждая.
