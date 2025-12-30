Льготы для военных - скидки на жилье для контрактников

Украинские военнослужащие. Фото: 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго

Украинские военнослужащие контрактной службы имеют право на льготы, связанные, в частности, с арендой или покупкой жилья. Те военные, которые подписали первый контракт, могут получить компенсацию от государства.

Об этом говорится в материале на портале "АрміяInform".

Компенсация за поднаем жилья

Военнослужащие, подписавшие первый контракт на военную службу в ВСУ, получают целый ряд социальных льгот.

Так, контрактники имеют право на частичную компенсацию за поднаем жилья.

Суммы компенсации зависят от того, к какой категории причислен населенный пункт, где военный снимает жилье:

столица Украины Киев;

областные центры;

другие населенные пункты.

Компенсации по программе "єОселя"

Кроме того, подписав контракт с ВСУ, военнослужащие могут получить льготный кредит на жилье по программе "єОселя", под 3% годовых.

А те военные, которые подписывают первый контракт, могут еще и получить компенсацию.

Такой военнослужащий имеет право на получение 50% от первого взноса по кредиту в программе "єОселя".

Кроме того, после завершения первого и второго года контрактной службы военнослужащий получит еще две выплаты по 100 тысяч гривен каждая.

