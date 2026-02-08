Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Піднайом житла 2026 — яку компенсацію отримають контрактники

Піднайом житла 2026 — яку компенсацію отримають контрактники

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 05:54
Компенсація для контрактників 2026 - компенсація за піднайом житла
Українські військові. Фото: 115 ОМБр

Військові, які перебувають у лавах Збройних сил України, підписавши контракт на військову службу, можуть отримати компенсацію за орендоване для себе і родини житло. Юристи пояснили, від чого залежить розмір цієї компенсації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі на сайті "Армія FM".

Реклама
Читайте також:

Компенсація за орендоване житло

Військовослужбовці, які служать у Збройних силах, підписавши контракт, мають право на певні фінансові компенсації.

Однією із таких виплат є компенсація за піднайом житла.

Юлія Засоба, юристка громадської організації "Юридична Сотня", пояснила, як оформлюється цей процес.

"Військовий звертається із рапортом щодо виплати за піднайом. До рапорту обов’язково додає документи — як свої, так і членів сім'ї. Також подається витяг чи довідка з БТІ про майно, яке належить військовослужбовцю або членам його сім’ї. Частина під час розгляду рапорту перевіряє реєстр речових прав на нерухоме майно щодо наявності житла у військового чи членів сім’ї. Також житлова комісія перевіряє житлові умови військового, складається довідка, яка подається командиру частини", — зазначила юристка.

І саме командир частини, пояснила Засоба, ухвалює рішення про компенсацію.

Суми компенсацій

Юристка розповіла, яким є розмір цієї компенсації.

"Розмір виплати залежить від населеного пункту. У Києві — два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, станом на 2026 рік — 6 656 грн", — зазначила Юлія Засоба.

Для інших локацій виплати є дещо меншими:

  • у обласних центрах — 4 992 грн;
  • у інших населених пунктах — 3 328 грн.

"Також виплата залежить від кількості членів сім'ї. Якщо їх троє і більше — сума збільшується у півтора раза", — додала юристка ГО "Юридична сотня".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке підйомна допомога і кому із контрактників вона виплачується.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги можуть отримати українські військовослужбовці.

ЗСУ компенсація контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації