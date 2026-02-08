Компенсація для контрактників 2026 - компенсація за піднайом житла

Українські військові. Фото: 115 ОМБр

Військові, які перебувають у лавах Збройних сил України, підписавши контракт на військову службу, можуть отримати компенсацію за орендоване для себе і родини житло. Юристи пояснили, від чого залежить розмір цієї компенсації.

Компенсація за орендоване житло

Військовослужбовці, які служать у Збройних силах, підписавши контракт, мають право на певні фінансові компенсації.

Однією із таких виплат є компенсація за піднайом житла.

Юлія Засоба, юристка громадської організації "Юридична Сотня", пояснила, як оформлюється цей процес.

"Військовий звертається із рапортом щодо виплати за піднайом. До рапорту обов’язково додає документи — як свої, так і членів сім'ї. Також подається витяг чи довідка з БТІ про майно, яке належить військовослужбовцю або членам його сім’ї. Частина під час розгляду рапорту перевіряє реєстр речових прав на нерухоме майно щодо наявності житла у військового чи членів сім’ї. Також житлова комісія перевіряє житлові умови військового, складається довідка, яка подається командиру частини", — зазначила юристка.

І саме командир частини, пояснила Засоба, ухвалює рішення про компенсацію.

Суми компенсацій

Юристка розповіла, яким є розмір цієї компенсації.

"Розмір виплати залежить від населеного пункту. У Києві — два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, станом на 2026 рік — 6 656 грн", — зазначила Юлія Засоба.

Для інших локацій виплати є дещо меншими:

у обласних центрах — 4 992 грн;

у інших населених пунктах — 3 328 грн.

"Також виплата залежить від кількості членів сім'ї. Якщо їх троє і більше — сума збільшується у півтора раза", — додала юристка ГО "Юридична сотня".

