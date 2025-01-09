Підйомна допомога для військових - хто має право на підйомні

Українські військовослужбовці. Фото: Varta1

Частина військовослужбовців ЗСУ має право на підйомну допомогу. Надається ця допомога під час переїзду на нове місце служби солдатам-контрактникам та офіцерам.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Підйомні для військовослужбовців

Українські військові-контрактники та офіцери мають право на так звану підйомну допомогу в ситуації переїзду на нове місце служби.

Це грошове забезпечення складається, по-перше, з власне підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Також це добові, встановлені Кабміном для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Чи виплачуються підйомні мобілізованим

Підйомна допомога не надається тим військовослужбовцям, які потрапили до Збройних сил України по мобілізації.

Єдиним винятком є ситуація, коли мобілізований військовослужбовець підписує контракт із ЗСУ. У такому випадку йому надається підйомна допомога.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються воїнам, яких вивели на відновлення.

Додамо, ми повідомляли, що військовим підвищать виплати на комуналку.