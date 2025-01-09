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Підйомні для військовослужбовців — що це таке і які розміри

9 січня 2025 07:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Підйомна допомога для військових - хто має право на підйомні
Українські військовослужбовці. Фото: Varta1
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина військовослужбовців ЗСУ має право на підйомну допомогу. Надається ця допомога під час переїзду на нове місце служби солдатам-контрактникам та офіцерам.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Підйомні для військовослужбовців

Українські військові-контрактники та офіцери мають право на так звану підйомну допомогу в ситуації переїзду на нове місце служби.

Це грошове забезпечення складається, по-перше, з власне підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Також це добові, встановлені Кабміном для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Чи виплачуються підйомні мобілізованим

Підйомна допомога не надається тим військовослужбовцям, які потрапили до Збройних сил України по мобілізації.

Єдиним винятком є ситуація, коли  мобілізований військовослужбовець підписує контракт із ЗСУ. У такому випадку йому надається підйомна допомога.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються воїнам, яких вивели на відновлення.

Додамо, ми повідомляли, що військовим підвищать виплати на комуналку.

ЗСУ військові контракт військовослужбовці офіцери

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08:03 В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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